/HC का बड़ा फैसला, व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची रद्द, 4 माह में नई सूची बनाकर होगी उपप्रधानाचार्य पदोन्नतियां

Rajasthan News : राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याताओं से उपप्रधानाचार्य पद पर होने वाली पदोन्नतियों के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए. राज्य सरकार की ओर से जारी कॉमन वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2015 की भर्ती प्रक्रिया से चयनित सभी व्याख्याताओं की नई कॉमन वरिष्ठता सूची समान आधार पर तैयार की जाए और उसी के आधार पर चार माह के भीतर उपप्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाए.

न्यायालय ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

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जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2015 की एक ही चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी व्याख्याताओं को समान चयन वर्ष का लाभ मिलना चाहिए. न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वर्ष 2018 की भर्ती में अपनाए गए, सिद्धांतों के अनुरूप नई कॉमन वरिष्ठता सूची तैयार कर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 2021 के तहत पदोन्नति की कार्रवाई पूरी की जाए. अगर इस प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक या कानूनी बाधा आती है तो सरकार आवश्यक आदेश या अधिसूचना जारी कर उसका समाधान करे.

नई वरिष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. विकास बालिया, अधिवक्ता हनुमान सिंह चौधरी, विवेक श्रीमाली सहित अन्य अधिवक्ताओं ने दलील दी कि वर्ष 2015 की एक ही भर्ती प्रक्रिया से चयनित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वरिष्ठता मानदंड अपनाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि समान चयन प्रक्रिया से नियुक्त सभी अभ्यर्थियों की एक ही कॉमन वरिष्ठता सूची बनाई जानी चाहिए. याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई पदोन्नतियां अनेक वरिष्ठ एवं पात्र व्याख्याताओं के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित करेंगी. इसलिए पहले विधिसम्मत और समान सिद्धांतों पर आधारित नई वरिष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विवादित कॉमन वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए राज्य सरकार को चार माह के भीतर नई सूची तैयार कर उसके आधार पर उपप्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए. ये फैसला राज्यभर के बड़ी संख्या में व्याख्याताओं की पदोन्नति प्रक्रिया पर प्रभाव डालेगा.