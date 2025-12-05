Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से हटाई रोक, 7 से 20 दिसंबर तक होंगे एग्जाम

Rajasthan Highcourt:  राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगी रोक को हटा दिया है. ऐसे में 7 दिसंबर से नियत समय पर एग्जाम होंगे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh pareek
Published: Dec 05, 2025, 05:54 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 05:54 PM IST

Trending Photos

कम बजट में चाहिए लेटेस्ट स्टाइल के सर्दियों के कपड़े? राजस्थान के ये बाजार खरीददारी के लिए हैं बेस्ट
7 Photos
Rajasthan Winter Cheap Market

कम बजट में चाहिए लेटेस्ट स्टाइल के सर्दियों के कपड़े? राजस्थान के ये बाजार खरीददारी के लिए हैं बेस्ट

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट
7 Photos
rajasthan weather news

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च
9 Photos
Rajasthan Wedding Destination

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा
7 Photos
bikaner

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा

राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से हटाई रोक, 7 से 20 दिसंबर तक होंगे एग्जाम

Rajasthan Highcourt: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से नियत समय पर ही आयोजित होगी. राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को रद्द करते हुए परीक्षा कराने का आदेश दिया है. सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी.

डिवीजन बेंच की टिप्पणी
डिवीजन बेंच ने कहा कि 92,600 अभ्यर्थियों में से केवल 6 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की, इसलिए परीक्षा टालना उचित नहीं है. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता एक तरफ सिलेबस अपलोड न होने की बात कह रहे हैं जबकि दूसरी तरफ सिलेबस के बहुत विस्तृत होने और तैयारी के लिए कम समय मिलने का तर्क दे रहे हैं.

सिंगल बेंच ने RPSC को अपडेटेड सिलेबस जारी करने के बाद 30 दिन का समय देकर परीक्षा करवाने का आदेश दिया था. सितंबर में आयोग ने 30 विषयों के 574 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

RPSC ने कहा-अपडेटेड सिलेबस पहले ही जारी कर दिया
अपील में RPSC ने बताया कि 8 अक्टूबर को अपडेटेड सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन उसकी प्रकाशन तिथि 26 मार्च 2025 दर्शाई गई थी. आयोग ने कहा कि यह एक तकनीकी अपडेट था, जिसे सिंगल बेंच ने नजरअंदाज कर दिया. आयोग ने यह भी बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं- सेंटर आवंटित, कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित, और रोक लगने से समय व संसाधनों की भारी बर्बादी होती.

RPSC ने एडमिट कार्ड जारी किए
डिवीजन बेंच का निर्णय आने के बाद RPSC ने तुरंत एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए. ये कार्ड 4 दिसंबर को जारी होने थे, लेकिन सिंगल बेंच की रोक के कारण स्थगित कर दिए गए थे. मुख्य परीक्षा नियंत्रक IAS आशुतोष गुप्ता के अनुसार, अभ्यर्थी अब वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

7 से 20 दिसंबर तक परीक्षाएं, 7 शहरों में केंद्र
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगी.
ऑप्शनल विषयों की परीक्षाएं केवल जयपुर में होंगी.
सामान्य ज्ञान (GK) का पेपर 7 संभाग मुख्यालयों—अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर—में आयोजित होगा.
राज्यभर में कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 203 सरकारी और 95 निजी संस्थान शामिल हैं.

शहरवार अभ्यर्थियों की संख्या
जयपुर: 42,348
उदयपुर: 13,440
अजमेर: 8,555
भरतपुर: 5,696
बीकानेर: 9,906
जोधपुर: 9,395
कोटा: 3,260

आयोग अब तक अधिकांश भर्ती परीक्षाओं के ऑप्शनल विषयों के पेपर जयपुर और अजमेर में कराता रहा है, जबकि GK पेपर सभी मुख्यालयों पर आयोजित किया जाता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news