राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से हटाई रोक, 7 से 20 दिसंबर तक होंगे एग्जाम

Rajasthan Highcourt: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से नियत समय पर ही आयोजित होगी. राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को रद्द करते हुए परीक्षा कराने का आदेश दिया है. सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी.

डिवीजन बेंच की टिप्पणी

डिवीजन बेंच ने कहा कि 92,600 अभ्यर्थियों में से केवल 6 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की, इसलिए परीक्षा टालना उचित नहीं है. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता एक तरफ सिलेबस अपलोड न होने की बात कह रहे हैं जबकि दूसरी तरफ सिलेबस के बहुत विस्तृत होने और तैयारी के लिए कम समय मिलने का तर्क दे रहे हैं.

सिंगल बेंच ने RPSC को अपडेटेड सिलेबस जारी करने के बाद 30 दिन का समय देकर परीक्षा करवाने का आदेश दिया था. सितंबर में आयोग ने 30 विषयों के 574 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था.

RPSC ने कहा-अपडेटेड सिलेबस पहले ही जारी कर दिया

अपील में RPSC ने बताया कि 8 अक्टूबर को अपडेटेड सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन उसकी प्रकाशन तिथि 26 मार्च 2025 दर्शाई गई थी. आयोग ने कहा कि यह एक तकनीकी अपडेट था, जिसे सिंगल बेंच ने नजरअंदाज कर दिया. आयोग ने यह भी बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं- सेंटर आवंटित, कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित, और रोक लगने से समय व संसाधनों की भारी बर्बादी होती.

RPSC ने एडमिट कार्ड जारी किए

डिवीजन बेंच का निर्णय आने के बाद RPSC ने तुरंत एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए. ये कार्ड 4 दिसंबर को जारी होने थे, लेकिन सिंगल बेंच की रोक के कारण स्थगित कर दिए गए थे. मुख्य परीक्षा नियंत्रक IAS आशुतोष गुप्ता के अनुसार, अभ्यर्थी अब वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

7 से 20 दिसंबर तक परीक्षाएं, 7 शहरों में केंद्र

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगी.

ऑप्शनल विषयों की परीक्षाएं केवल जयपुर में होंगी.

सामान्य ज्ञान (GK) का पेपर 7 संभाग मुख्यालयों—अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर—में आयोजित होगा.

राज्यभर में कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 203 सरकारी और 95 निजी संस्थान शामिल हैं.

शहरवार अभ्यर्थियों की संख्या

जयपुर: 42,348

उदयपुर: 13,440

अजमेर: 8,555

भरतपुर: 5,696

बीकानेर: 9,906

जोधपुर: 9,395

कोटा: 3,260

आयोग अब तक अधिकांश भर्ती परीक्षाओं के ऑप्शनल विषयों के पेपर जयपुर और अजमेर में कराता रहा है, जबकि GK पेपर सभी मुख्यालयों पर आयोजित किया जाता है.

