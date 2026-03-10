Zee Rajasthan
Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी को कार्यग्रहण नहीं कराने के मामले में हैरानी जताई है. अदालत ने कहा कि मेडिकल लीव जैसे मामलों को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है. कोर्ट ने सपोटरा के एसडीओ से शपथ पत्र के जरिए जवाब मांगा है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByMahesh pareek
Published:Mar 10, 2026, 09:44 AM IST | Updated:Mar 10, 2026, 09:51 AM IST

कर्मचारी को जॉइन नहीं कराया, हाईकोर्ट सख्त! SDO से पूछा- आखिर कार्यग्रहण क्यों रोका?

Rajasthan HC on Medical Leave: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी को कार्यग्रहण नहीं कराने से जुड़े मामले में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अब मेडिकल लीव और कार्यग्रहण जैसे मामलों को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जबकि ऐसे विवादों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह वास्तव में आश्चर्यजनक स्थिति है. साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के साथ-साथ मानवीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें.

इस मामले में अदालत ने संबंधित उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को शपथ पत्र पेश कर यह बताने का निर्देश दिया है कि आखिर याचिकाकर्ता कर्मचारी को कार्यग्रहण क्यों नहीं कराया गया. इसके अलावा अदालत ने प्रमुख राजस्व सचिव और सपोटरा के उपखंड अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब किया है. यह आदेश जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने अशोक कुमार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अशोक कुमार करौली जिले के सपोटरा उपखंड में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है. याचिका के अनुसार दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों में उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके कारण वह कार्यालय नहीं जा सका. बीमारी की जानकारी उसने कार्यालय को दे दी थी.

हाजिरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से भी रोक

अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने 12 जनवरी 2026 को मेडिकल सिकनेस और फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ संबंधित एसडीओ को कार्यग्रहण की सूचना दे दी थी. इसके बावजूद एसडीओ ने उसे कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी. इतना ही नहीं, उसे हाजिरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से भी रोक दिया गया. आरोप है कि एसडीओ ने कर्मचारी के दस्तावेज भी अपने पास रख लिए और उसे अपनी मर्जी से गैरहाजिर मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के तहत धारा 17 के तहत नोटिस जारी कर दिया.

याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं था, बल्कि वह बीमारी के कारण मेडिकल अवकाश पर था. उसने अपनी अनुपस्थिति की सूचना भी कार्यालय को दे दी थी और बाद में फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ कार्यग्रहण करने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी थी. इसके बावजूद उसे कार्यग्रहण नहीं कराया गया, जो कि अनुचित है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और एसडीओ को शपथ पत्र के माध्यम से कारण बताने को कहा है कि आखिर कर्मचारी को कार्यग्रहण करने से क्यों रोका गया. अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.

