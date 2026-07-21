/मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के लंबित मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी है. अदालत ने पूछा है कि इन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है.

यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान (सुओ मोटू) के तहत दर्ज प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिया. सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष हाईकोर्ट प्रशासन की 30 जून तक की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि वर्तमान और पूर्व सांसदों एवं विधायकों से जुड़े कुल 41 आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं.

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रिपोर्ट में कई जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल

रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों में एक केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के पांच मंत्री, 15 वर्तमान विधायक और 13 पूर्व विधायक शामिल हैं. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अदालत को बताया कि इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लंबित मुकदमों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हो रही निगरानी

दरअसल, नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए थे. शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट को ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए थे. साथ ही संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कहा गया था कि वे इस विषय में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान दर्ज कर सुनवाई करें और आवश्यकता पड़ने पर विशेष अदालतों (स्पेशल कोर्ट) के गठन पर भी विचार करें.

कई मंत्रियों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मामले लंबित

रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर एडीजे कोर्ट-1 में वर्ष 2023 से एक मामला बहस के स्तर पर लंबित है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ थानागाजी एसीजेएम कोर्ट में वर्ष 2022 से एक मामला तथा रेलवे कोर्ट में एक अन्य प्रकरण लंबित है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के खिलाफ गोपालगढ़ प्रकरण से जुड़ा मामला वर्ष 2012 से जयपुर एडीजे कोर्ट-4 में विचाराधीन है. वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के खिलाफ एसीडी कोर्ट में वर्ष 2021 से मामला लंबित है, जिस पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) प्रभावी है.

इसके अलावा जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के खिलाफ मालपुरा एसीजेएम कोर्ट में वर्ष 2023 से तथा ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के खिलाफ जुलाई 2023 से कोटा की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में मामला विचाराधीन है.

वर्तमान विधायकों के खिलाफ भी कई मामले

लंबित मामलों में भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल, जयदीप बिहाणी, गोपाल शर्मा, कालीचरण सराफ, शांता देवी और राजेंद्र गुर्जर के अलावा कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल, कांति प्रसाद मीणा, अशोक चांदना, रामनिवास गावड़िया और ललित यादव के नाम शामिल हैं. वहीं निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी तथा बीएपी विधायक उमेश डामोर के खिलाफ भी मामले लंबित हैं.

जयपुर में सबसे अधिक लंबित मामले

जिलेवार स्थिति पर नजर डालें तो सबसे अधिक 11 मामले जयपुर की अदालतों में लंबित हैं. इनमें जयपुर मेट्रो-I में पांच, जबकि जयपुर मेट्रो-II और जयपुर जिला अदालत में तीन-तीन मामले विचाराधीन हैं. इसके अलावा बांसवाड़ा में आठ, कोटा में चार, जोधपुर मेट्रो कोर्ट में चार, श्रीगंगानगर में चार और दौसा में दो मामले लंबित हैं. वहीं अलवर, डूंगरपुर, जैसलमेर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, मेड़ता, सलूंबर, सीकर, टोंक और उदयपुर में एक-एक मामला लंबित है.