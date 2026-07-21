Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के लंबित मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के लंबित मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायकों के खिलाफ लंबित 41 आपराधिक मामलों पर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है. अदालत ने निस्तारण की प्रगति पर रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई 23 जुलाई तय की है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 01:17 PM|Updated: Jul 21, 2026, 01:17 PM
मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के लंबित मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी है. अदालत ने पूछा है कि इन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है.

यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान (सुओ मोटू) के तहत दर्ज प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिया. सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष हाईकोर्ट प्रशासन की 30 जून तक की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि वर्तमान और पूर्व सांसदों एवं विधायकों से जुड़े कुल 41 आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में कई जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल

रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों में एक केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के पांच मंत्री, 15 वर्तमान विधायक और 13 पूर्व विधायक शामिल हैं. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अदालत को बताया कि इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लंबित मुकदमों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हो रही निगरानी

दरअसल, नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए थे. शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट को ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए थे. साथ ही संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कहा गया था कि वे इस विषय में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान दर्ज कर सुनवाई करें और आवश्यकता पड़ने पर विशेष अदालतों (स्पेशल कोर्ट) के गठन पर भी विचार करें.

कई मंत्रियों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मामले लंबित

रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर एडीजे कोर्ट-1 में वर्ष 2023 से एक मामला बहस के स्तर पर लंबित है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ थानागाजी एसीजेएम कोर्ट में वर्ष 2022 से एक मामला तथा रेलवे कोर्ट में एक अन्य प्रकरण लंबित है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के खिलाफ गोपालगढ़ प्रकरण से जुड़ा मामला वर्ष 2012 से जयपुर एडीजे कोर्ट-4 में विचाराधीन है. वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के खिलाफ एसीडी कोर्ट में वर्ष 2021 से मामला लंबित है, जिस पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) प्रभावी है.

इसके अलावा जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के खिलाफ मालपुरा एसीजेएम कोर्ट में वर्ष 2023 से तथा ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के खिलाफ जुलाई 2023 से कोटा की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में मामला विचाराधीन है.

वर्तमान विधायकों के खिलाफ भी कई मामले

लंबित मामलों में भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल, जयदीप बिहाणी, गोपाल शर्मा, कालीचरण सराफ, शांता देवी और राजेंद्र गुर्जर के अलावा कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल, कांति प्रसाद मीणा, अशोक चांदना, रामनिवास गावड़िया और ललित यादव के नाम शामिल हैं. वहीं निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी तथा बीएपी विधायक उमेश डामोर के खिलाफ भी मामले लंबित हैं.

जयपुर में सबसे अधिक लंबित मामले

जिलेवार स्थिति पर नजर डालें तो सबसे अधिक 11 मामले जयपुर की अदालतों में लंबित हैं. इनमें जयपुर मेट्रो-I में पांच, जबकि जयपुर मेट्रो-II और जयपुर जिला अदालत में तीन-तीन मामले विचाराधीन हैं. इसके अलावा बांसवाड़ा में आठ, कोटा में चार, जोधपुर मेट्रो कोर्ट में चार, श्रीगंगानगर में चार और दौसा में दो मामले लंबित हैं. वहीं अलवर, डूंगरपुर, जैसलमेर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, मेड़ता, सलूंबर, सीकर, टोंक और उदयपुर में एक-एक मामला लंबित है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कथित धर्मांतरण मामले पर मेवाड़ में सियासी घमासान, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, उदयपुर MP ने अमित शाह को लिखा पत्र

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने पर गरमाई सियासत, मदन राठौड़ बोले- किसी की जान पर राजनीति विकृत मानसिकता

BJP का मिशन पंचायत-निकाय चुनाव, संभाग बैठकों में बन रही रणनीति, संगठन महामंत्री दे रहे मूल मंत्र

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, बाईपास पर पलटी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की मौत और 4 घायल

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

TAGS:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यमुना जल समझौते से बदलेगी शेखावाटी की तस्वीर, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में CM भजनलाल का सम्मान
jaipur news
2
jaipur news
3
Sikar news
4
Baran News
5
Nagaur news