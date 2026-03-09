0.003 अंक पर सरकारी नौकरी? चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, कार्मिक सचिव से मांगा जवाब

Rajasthan Fourth Class Recruitment High Court: राजस्थान में 53 हजार पदों पर हो रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 अब कानूनी पेचीदगियों में फंसती नजर आ रही है. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती में न्यूनतम कट-ऑफ न होने और बेहद कम अंक लाने वालों के चयन को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.

चौंकाने वाला मामला

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस स्थिति को 'चौंकाने वाला' बताया है. अदालत ने प्रमुख कार्मिक सचिव से हलफनामा (Affidavit) मांगते हुए पूछा है. आखिर भर्ती में न्यूनतम योग्यता अंक क्यों नहीं रखे गए? क्या 0.003 जैसे नगण्य अंक लाने वाला व्यक्ति अपने बुनियादी कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होगा? भविष्य में इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

क्या है पूरा विवाद? (विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार)

यह मामला तब सामने आया जब विनोद कुमार नाम के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर की. उसने ओबीसी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से आवेदन किया था और उसके 0.65 अंक आए, फिर भी उसे बाहर कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि जब भर्ती में कोई न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय ही नहीं थे, तो एक विशेष वर्ग में 0.003 अंक लाने वाले का चयन कैसे हो गया? यदि निगेटिव या जीरो नंबर लाने वालों को भी पात्र माना जा रहा है, तो पद रिक्त रहने की स्थिति में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए.

कोर्ट की तीखी टिप्पणी

हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भले ही भर्ती चतुर्थ श्रेणी (Group-D) की हो, लेकिन चयन के लिए एक बुनियादी मानक होना अनिवार्य है.

'एक व्यक्ति जो नकारात्मक (Negative) या जीरो नंबर प्राप्त करता है, उसे उचित रूप से भर्ती के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता. यह स्थिति दर्शाती है कि या तो परीक्षा का स्तर बहुत कठिन था या मानक ही गलत बनाए गए थे.'

भर्ती प्रक्रिया पर असर

कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई इस विशाल भर्ती (52,000+ पद) में अब सरकार के जवाब पर सबकी नजरें टिकी हैं. फिलहाल 11 मार्च से दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होना है, लेकिन हाईकोर्ट के इस रुख के बाद चयन सूची में बदलाव की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं.

