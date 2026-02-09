Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

20 साल बाद बच्चों से ज्यादा होंगे बुजुर्ग ! HC ने कहा अभी नहीं संभले तो होगा बड़ा सकंट

Rajasthan News : 20 साल बाद भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या बच्चों से ज्यादा होगी, यानि की भारत भी जापान जैसा Super aged nation/society बनने की तरफ बढ़ा रहा है, सयुंक्त परिवार टूट रहे हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 09, 2026, 03:28 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 03:28 PM IST

Trending Photos

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें
10 Photos
jhunjhunu news

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!
7 Photos
rajasthan place to visit

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?

Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में बंपर बढ़ोतरी, 10 ग्राम गोल्स से लेकर 1 किलो सिल्वर तक के बढ़ गए रेट
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में बंपर बढ़ोतरी, 10 ग्राम गोल्स से लेकर 1 किलो सिल्वर तक के बढ़ गए रेट

20 साल बाद बच्चों से ज्यादा होंगे बुजुर्ग ! HC ने कहा अभी नहीं संभले तो होगा बड़ा सकंट

Rajasthan News : राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने लोक उत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी.

कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी वृद्धाश्रमों का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति पर 15 फरवरी तक विस्तृत रिपोर्ट दें. कोर्ट ने भविष्य की ओर इशारा किया और कहा कि अगले 20 सालों में देश में बच्चों की तुलना में बुजुर्गों की तादात ज्यादा होगी.

बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ पारिवारिक नैतिकता नहीं संवैधानिक जिम्मेदारी भी

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कोर्ट ने कहा कि अगर आज ठोस नीतियां नहीं बनी, तो ये एक गहरे सामाजिक सकंट का रूप ले सकता है. कोर्ट ने भारतीय सभ्यता में बुजुर्गों को ईश्वर तुल्य माने जाने का जिक्र किया. साथ ही संयुक्त परिवारों के टूटने, शहरीकरण और बदले परिवेश के चलते बुजुर्गों के उपेक्षित होने की भी बात कही. कोर्ट ने कहा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना सिर्फ पारिवारिक नैतिकता नहीं बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है.

परिवार टूट रहे बुजुर्ग कहां जाएंगे ?
अगर इन आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो ये सकंट की घड़ी है. किसी भी सोसायटी में आश्रित बुजुर्गों की संख्या काम करने वाली युवा आबादी से अधिक होना , स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाने वाली होगी तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं ?

समाज को आईना दिखा रही कोर्ट की टिप्पणी

वृद्धाश्रमों के निरीक्षण से ये साफ होगा कि कितने सरकारी और निजी सहायता से चल रहे हैं और वहां रह रहे बुजुर्ग किस हाल में हैं. क्या सिर्फ छत और खाना पानी दिया जा रहा है या सम्मान भी मिलता है. वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पहले से मौजूद है, अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस कानून को और अधिक सख्ती से लागू किया जा सकता है.


जापान ने कैसे खुद को इस सकंट से बचाया है ?

आपको बता दें जापान ये सकंट अभी झेल रहा है जहां 30 फीसदी आबादी 65 आयु से ज्यादा की है. इसके अलावा इटली, जर्मनी और दक्षिण कोरिया भी इसी ओर जाते दिख रहे हैं. जापान में युवाओं की कमी के चलते केयर गिवर रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. जो ना सिर्फ बुजुर्गों का ख्याल और देखरेख करते हैं बल्कि बातें भी करते हैं. ये ही नहीं जापान में तो एक अनिवार्य बीमा योजना भी स्थापित है जो साल 40 से ज्यादा आयु के हर व्यक्ति को करनी होती है. जिसका 90 फीसदी खर्च सरकार ही उठाती है. यहां बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही इंफ्रास्ट्रकचर पर भी ध्यान दिया जाता है.

भारत इस सकंट से कैसे बच सकता है ?

जापान ने पूंजी और तकनीक का इस्तेमाल कर इस संकट से खुद को संभाला हुआ है. लेकिन भारत के पास हमारी पुरानी संयुक्त परिवार नीति ही, हमें यहां बचा सकेगी. लेकिन ये पारिवारिक ढांचा अब टूट रहा है, इसलिये कोर्ट ने संवैधानिक जिम्मेदारी और ठोस व्यवस्था की बात कही है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news