20 साल बाद बच्चों से ज्यादा होंगे बुजुर्ग ! HC ने कहा अभी नहीं संभले तो होगा बड़ा सकंट

Rajasthan News : राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने लोक उत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी.

कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी वृद्धाश्रमों का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति पर 15 फरवरी तक विस्तृत रिपोर्ट दें. कोर्ट ने भविष्य की ओर इशारा किया और कहा कि अगले 20 सालों में देश में बच्चों की तुलना में बुजुर्गों की तादात ज्यादा होगी.

बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ पारिवारिक नैतिकता नहीं संवैधानिक जिम्मेदारी भी

कोर्ट ने कहा कि अगर आज ठोस नीतियां नहीं बनी, तो ये एक गहरे सामाजिक सकंट का रूप ले सकता है. कोर्ट ने भारतीय सभ्यता में बुजुर्गों को ईश्वर तुल्य माने जाने का जिक्र किया. साथ ही संयुक्त परिवारों के टूटने, शहरीकरण और बदले परिवेश के चलते बुजुर्गों के उपेक्षित होने की भी बात कही. कोर्ट ने कहा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना सिर्फ पारिवारिक नैतिकता नहीं बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है.



परिवार टूट रहे बुजुर्ग कहां जाएंगे ?

अगर इन आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो ये सकंट की घड़ी है. किसी भी सोसायटी में आश्रित बुजुर्गों की संख्या काम करने वाली युवा आबादी से अधिक होना , स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाने वाली होगी तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं ?

समाज को आईना दिखा रही कोर्ट की टिप्पणी

वृद्धाश्रमों के निरीक्षण से ये साफ होगा कि कितने सरकारी और निजी सहायता से चल रहे हैं और वहां रह रहे बुजुर्ग किस हाल में हैं. क्या सिर्फ छत और खाना पानी दिया जा रहा है या सम्मान भी मिलता है. वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पहले से मौजूद है, अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस कानून को और अधिक सख्ती से लागू किया जा सकता है.



जापान ने कैसे खुद को इस सकंट से बचाया है ?

आपको बता दें जापान ये सकंट अभी झेल रहा है जहां 30 फीसदी आबादी 65 आयु से ज्यादा की है. इसके अलावा इटली, जर्मनी और दक्षिण कोरिया भी इसी ओर जाते दिख रहे हैं. जापान में युवाओं की कमी के चलते केयर गिवर रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. जो ना सिर्फ बुजुर्गों का ख्याल और देखरेख करते हैं बल्कि बातें भी करते हैं. ये ही नहीं जापान में तो एक अनिवार्य बीमा योजना भी स्थापित है जो साल 40 से ज्यादा आयु के हर व्यक्ति को करनी होती है. जिसका 90 फीसदी खर्च सरकार ही उठाती है. यहां बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही इंफ्रास्ट्रकचर पर भी ध्यान दिया जाता है.

भारत इस सकंट से कैसे बच सकता है ?

जापान ने पूंजी और तकनीक का इस्तेमाल कर इस संकट से खुद को संभाला हुआ है. लेकिन भारत के पास हमारी पुरानी संयुक्त परिवार नीति ही, हमें यहां बचा सकेगी. लेकिन ये पारिवारिक ढांचा अब टूट रहा है, इसलिये कोर्ट ने संवैधानिक जिम्मेदारी और ठोस व्यवस्था की बात कही है.



