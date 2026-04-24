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Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, डिस्कॉम CMD पर ACB जांच के निर्देश

Rajasthan High Court: जयपुर डिस्कॉम के एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

Edited byAnsh RajReported byMahesh pareek
Published: Apr 24, 2026, 08:49 AM|Updated: Apr 24, 2026, 08:49 AM
Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, डिस्कॉम CMD पर ACB जांच के निर्देश
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Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उसे चार्जशीट देने और उसके बाद जांच रिपोर्ट पर निर्णय नहीं करने के मामले में डिस्कॉम सीएमडी के खिलाफ एसीबी को तीन माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं अदालत ने प्रमोशन के बिंदु पर मामले की शुक्रवार को तय की है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश आरके मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.


याचिका में अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा और मोविल जीनवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने साल 2022-23 की एसई पद पर पदोन्नति को लेकर याचिका दायर की थी. जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल, 1997 से रोस्टर रजिस्टर रखना जरूरी है. इसके बावजूद भी डिस्कॉम बिना रोस्टर रजिस्टर रखे पदोन्नतियां कर रहा है. वहीं याचिका दायर करने के बाद याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने के लिए तीन आरोप पत्र दिए गए. जिस पर जांच कर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी.


इस जांच रिपोर्ट पर डीपीसी की चेयरपर्सन और अनुशासनात्मक जांच प्राधिकारी, जो कि सीएमडी भी है, ने कोई आदेश पारित नहीं किया और डीपीसी आयोजित कर ली. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया की पूर्व में अदालत ने सीएमडी से शपथ पत्र पेश कर रोस्टर रजिस्टर संधारित करने की जानकारी मांगी थी, लेकिन रोस्टर रजिस्टर देने के बाद सारणीबद्ध डेटा ही दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी को जांच करने के आदेश दिए हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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