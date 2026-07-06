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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सरस-अमूल समेत सभी डेयरी कंपनियों के दूध की होगी जांच

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी समेत सभी डेयरी कंपनियों के दूध व उत्पादों की जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यूरिया के उपयोग, खाद्य मिलावट और गंदे पानी से खेती के मामलों पर भी रिपोर्ट मांगी है. अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 10:55 AM|Updated: Jul 06, 2026, 10:55 AM
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सरस-अमूल समेत सभी डेयरी कंपनियों के दूध की होगी जांच
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित सभी डेयरी कंपनियों के दूध और दूध से बने उत्पादों की व्यापक जांच कराई जाए. अदालत ने कहा कि जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कंपनियां सिंथेटिक और मिलावटी उत्पादों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही हैं या नहीं.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने अदालत को बताया कि औद्योगिक उपयोग में आने वाला यूरिया बड़े स्तर पर पशु आहार में मिलाया जा रहा है. उनका कहना था कि इससे पशुओं के शरीर में नाइट्रोजन और यूरिया का स्तर बढ़ सकता है, जिसका असर दूध की गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका है. इस पर अदालत ने संबंधित एजेंसियों को निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.

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खाद्य मिलावट से जुड़े मामलों पर चल रही है सुनवाई
यह मामला खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रभावी निगरानी और नियमित जांच जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके.

गंदे पानी से खेती पर भी मांगा जवाब
इसी मामले में अदालत ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से भी जवाब तलब किया है. कोर्ट ने पूछा कि जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गंदे पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है. साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर की संख्या और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा है.

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे राजस्थान में लागू होंगे. जिला स्तर के अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गंदे पानी से खेती नहीं की जाए.

4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी रिकॉर्ड पर लाया गया कि देशभर में असुरक्षित कीटनाशकों के उपयोग से अब तक 535 किसानों की मौत हो चुकी है. अदालत ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए. वहीं, राज्य सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने नमूनों और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा. अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय की है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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