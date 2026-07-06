/राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सरस-अमूल समेत सभी डेयरी कंपनियों के दूध की होगी जांच

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित सभी डेयरी कंपनियों के दूध और दूध से बने उत्पादों की व्यापक जांच कराई जाए. अदालत ने कहा कि जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कंपनियां सिंथेटिक और मिलावटी उत्पादों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही हैं या नहीं.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने अदालत को बताया कि औद्योगिक उपयोग में आने वाला यूरिया बड़े स्तर पर पशु आहार में मिलाया जा रहा है. उनका कहना था कि इससे पशुओं के शरीर में नाइट्रोजन और यूरिया का स्तर बढ़ सकता है, जिसका असर दूध की गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका है. इस पर अदालत ने संबंधित एजेंसियों को निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.

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खाद्य मिलावट से जुड़े मामलों पर चल रही है सुनवाई

यह मामला खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रभावी निगरानी और नियमित जांच जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके.

गंदे पानी से खेती पर भी मांगा जवाब

इसी मामले में अदालत ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से भी जवाब तलब किया है. कोर्ट ने पूछा कि जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गंदे पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है. साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर की संख्या और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा है.

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे राजस्थान में लागू होंगे. जिला स्तर के अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गंदे पानी से खेती नहीं की जाए.

4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी रिकॉर्ड पर लाया गया कि देशभर में असुरक्षित कीटनाशकों के उपयोग से अब तक 535 किसानों की मौत हो चुकी है. अदालत ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए. वहीं, राज्य सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने नमूनों और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा. अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय की है.