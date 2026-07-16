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पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने पर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना मानते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव-सलाहकार को 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे तलब किया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh pareek
Published: Jul 16, 2026, 07:46 AM|Updated: Jul 16, 2026, 07:46 AM
पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब
Image Credit: FileSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं कराने पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आदेश की पालना में अवहेलना की गई है. इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव-सलाहकार को 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढा की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान दिया.

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सरकार ने OBC आरक्षण रिपोर्ट का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित है. ऐसे में राजनीतिक आरक्षण का उचित निर्धारण आवश्यक है. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग ने 14 अगस्त 2026 तक अपनी राजनीतिक आरक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जानकारी दी है. इसके बाद सरकार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का अंतिम विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा सकेगी.

चुनाव आयोग ने 90 दिन का समय बताया जरूरी

राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध हो जाता है तो पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए कुल 90 दिन का समय आवश्यक होगा.

सरकार के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में तथा शहरी निकायों के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और 300 से अधिक नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं. उपलब्ध संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए चरणबद्ध चुनाव कराना ही व्यावहारिक होगा. सरकार ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराने में लगभग 50 दिन और शहरी निकाय चुनाव के लिए करीब 40 दिन लगेंगे. साथ ही यह भी कहा गया कि स्थानीय निकायों का परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, इसलिए चुनाव कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने समय बढ़ाने की मांग का किया विरोध

राज्य सरकार की इस मांग का याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि चुनाव कराने की समय-सीमा बढ़वाने के लिए यह प्रार्थना पत्र राज्य सरकार ने दायर किया है, जबकि पूर्व में अदालत राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव कराने का निर्देश दे चुकी है.

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243के का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग की होती है. ऐसे में सरकार की ओर से समय बढ़ाने की मांग उचित नहीं है.

अदालत ने प्रथम दृष्टया माना आदेश की अवहेलना

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि उसके पूर्व आदेश की अवहेलना हुई है. इसी आधार पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव-सलाहकार को 16 जुलाई को तलब करते हुए दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के निर्देश जारी किए. अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों अधिकारी चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पेश हो सकते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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