/पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं कराने पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आदेश की पालना में अवहेलना की गई है. इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव-सलाहकार को 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढा की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान दिया.

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सरकार ने OBC आरक्षण रिपोर्ट का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित है. ऐसे में राजनीतिक आरक्षण का उचित निर्धारण आवश्यक है. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग ने 14 अगस्त 2026 तक अपनी राजनीतिक आरक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जानकारी दी है. इसके बाद सरकार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का अंतिम विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा सकेगी.

चुनाव आयोग ने 90 दिन का समय बताया जरूरी

राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध हो जाता है तो पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए कुल 90 दिन का समय आवश्यक होगा.

सरकार के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में तथा शहरी निकायों के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और 300 से अधिक नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं. उपलब्ध संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए चरणबद्ध चुनाव कराना ही व्यावहारिक होगा. सरकार ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराने में लगभग 50 दिन और शहरी निकाय चुनाव के लिए करीब 40 दिन लगेंगे. साथ ही यह भी कहा गया कि स्थानीय निकायों का परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, इसलिए चुनाव कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने समय बढ़ाने की मांग का किया विरोध

राज्य सरकार की इस मांग का याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि चुनाव कराने की समय-सीमा बढ़वाने के लिए यह प्रार्थना पत्र राज्य सरकार ने दायर किया है, जबकि पूर्व में अदालत राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव कराने का निर्देश दे चुकी है.

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243के का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग की होती है. ऐसे में सरकार की ओर से समय बढ़ाने की मांग उचित नहीं है.

अदालत ने प्रथम दृष्टया माना आदेश की अवहेलना

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि उसके पूर्व आदेश की अवहेलना हुई है. इसी आधार पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव-सलाहकार को 16 जुलाई को तलब करते हुए दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के निर्देश जारी किए. अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों अधिकारी चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पेश हो सकते हैं.