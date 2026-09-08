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चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देकर बना दिया चौकीदार-रसोइया? हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में नियुक्त कर्मचारियों से चौकीदार और रसोइया का काम करवाने पर अधिकारियों से जवाब मांगा है. याचिका में मेरिट, पोस्टिंग और जिला आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया गया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mahesh pareek
Published:Sep 08, 2026, 11:25 PM IST | Updated:Sep 08, 2026, 11:25 PM IST
चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देकर बना दिया चौकीदार-रसोइया? हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में नियुक्त कर्मचारियों के काम के ऊपर अधिकारियों से जवाब मांगा.

Rajasthan Jobs: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 के जरिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में नियुक्त कर्मचारियों से चौकीदार और रसोइया का काम करवाने के मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने नरेन्द्र सैनी और अन्य की याचिका पर शुरुआती सुनवाई करते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग के एसीएस, उप सचिव और सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक को नोटिस जारी किया है.

भर्ती में अच्छी मेरिट, फिर भी मिला अलग काम
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि सभी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चयन प्रक्रिया और लिखित परीक्षा में सफल हुए थे. उन्होंने अच्छी मेरिट भी हासिल की थी. इसके बाद उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया.

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हॉस्टल में चौकीदार और रसोइया का काम
याचिका में आरोप लगाया गया कि नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई, लेकिन उनसे हॉस्टल में चौकीदार और रसोइया का काम करवाया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह उनके नियुक्ति पद के मुताबिक नहीं है. खास तौर पर रसोइया के काम को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है.

कम मेरिट वालों को मिला पसंद का जिला
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि भर्ती में उनसे कम मेरिट वाले कुछ अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के गृह जिले आवंटित किए गए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही काम दिया गया. वहीं, बेहतर मेरिट होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को दूर की जगह पर भेज दिया गया. उनका आरोप है कि पदस्थापन और जिला आवंटन में उनके साथ भेदभाव किया गया.

मेरिट और पसंद के आधार पर होनी थी पोस्टिंग
याचिका में प्रशासनिक सुधार विभाग के एक परिपत्र का भी हवाला दिया गया है. इसके मुताबिक पोस्टिंग और जिला आवंटन में मेरिट-कम-प्रेफरेंस यानी अभ्यर्थी की मेरिट और उसकी पसंद, दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके मामले में इस व्यवस्था का सही तरीके से पालन नहीं हुआ.

रसोइया के काम पर भी उठाया सवाल
याचिका में यह भी कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और रसोइया के पद की वेतन श्रृंखला अलग-अलग है. ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रसोइया का काम करवाना उचित नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इसी भर्ती से दूसरे विभागों में नियुक्त कर्मचारियों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें मेरिट के हिसाब से पोस्टिंग और जिला आवंटन नहीं मिला.

हाईकोर्ट ने मांगा अधिकारियों से जवाब
मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. अब प्रशासनिक सुधार विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को यह बताना होगा कि कर्मचारियों की पोस्टिंग किस आधार पर की गई और उनसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बजाय चौकीदार व रसोइया का काम क्यों लिया जा रहा है.
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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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