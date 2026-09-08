/चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देकर बना दिया चौकीदार-रसोइया? हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

Rajasthan Jobs: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 के जरिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में नियुक्त कर्मचारियों से चौकीदार और रसोइया का काम करवाने के मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने नरेन्द्र सैनी और अन्य की याचिका पर शुरुआती सुनवाई करते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग के एसीएस, उप सचिव और सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक को नोटिस जारी किया है.

भर्ती में अच्छी मेरिट, फिर भी मिला अलग काम

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि सभी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चयन प्रक्रिया और लिखित परीक्षा में सफल हुए थे. उन्होंने अच्छी मेरिट भी हासिल की थी. इसके बाद उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया.

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हॉस्टल में चौकीदार और रसोइया का काम

याचिका में आरोप लगाया गया कि नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई, लेकिन उनसे हॉस्टल में चौकीदार और रसोइया का काम करवाया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह उनके नियुक्ति पद के मुताबिक नहीं है. खास तौर पर रसोइया के काम को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है.

कम मेरिट वालों को मिला पसंद का जिला

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि भर्ती में उनसे कम मेरिट वाले कुछ अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के गृह जिले आवंटित किए गए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही काम दिया गया. वहीं, बेहतर मेरिट होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को दूर की जगह पर भेज दिया गया. उनका आरोप है कि पदस्थापन और जिला आवंटन में उनके साथ भेदभाव किया गया.

मेरिट और पसंद के आधार पर होनी थी पोस्टिंग

याचिका में प्रशासनिक सुधार विभाग के एक परिपत्र का भी हवाला दिया गया है. इसके मुताबिक पोस्टिंग और जिला आवंटन में मेरिट-कम-प्रेफरेंस यानी अभ्यर्थी की मेरिट और उसकी पसंद, दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके मामले में इस व्यवस्था का सही तरीके से पालन नहीं हुआ.

रसोइया के काम पर भी उठाया सवाल

याचिका में यह भी कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और रसोइया के पद की वेतन श्रृंखला अलग-अलग है. ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रसोइया का काम करवाना उचित नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इसी भर्ती से दूसरे विभागों में नियुक्त कर्मचारियों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें मेरिट के हिसाब से पोस्टिंग और जिला आवंटन नहीं मिला.