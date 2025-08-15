Zee Rajasthan
mobile app

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन पर उठाए सवाल, पूछा बताओ कैसे दिया दाखिला?

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने RTE के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी व पहली कक्षा में एडमिशन के दिशा-निर्देशों पर राज्य सरकार से कानूनी आधार पूछा. फीस पुनर्भुगतान पर भी सवाल. सुनवाई 19 अगस्त को.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mahesh pareek
Published: Aug 15, 2025, 09:49 IST | Updated: Aug 15, 2025, 09:49 IST

Trending Photos

रेत और तिरंगे का संगम, 15 अगस्त के दिन राजस्थान की इस जगह बनाएं सबसे यादगार यादें
6 Photos
Sam Sand Dunes

रेत और तिरंगे का संगम, 15 अगस्त के दिन राजस्थान की इस जगह बनाएं सबसे यादगार यादें

झीलों से महलों तक 15 अगस्त पर राजस्थान में सेल्फी लेने के बेस्ट 18 लोकेशन!
7 Photos
Independence Day

झीलों से महलों तक 15 अगस्त पर राजस्थान में सेल्फी लेने के बेस्ट 18 लोकेशन!

Sikar में अगस्त में हैरान कर देने वाला नजारा, अलसुबह छाया कोहरा, वाहन चालकों को जलानी पड़ी लाइट
6 Photos
Sikar News

Sikar में अगस्त में हैरान कर देने वाला नजारा, अलसुबह छाया कोहरा, वाहन चालकों को जलानी पड़ी लाइट

Rajasthan Weather Update: 15 अगस्त को 22 से ज्यादा जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी की चेतावनी
9 Photos
rajasthan weathaer update

Rajasthan Weather Update: 15 अगस्त को 22 से ज्यादा जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन पर उठाए सवाल, पूछा बताओ कैसे दिया दाखिला?

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 40 हजार निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी के एंट्री लेवल सहित अन्य क्लास में एडमिशन देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने किस कानून के तहत निजी स्कूलों को पीपी-3, पीपी-4, पीपी-5 व पहली कक्षा में एडमिशन देने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

अदालत ने यह भी पूछा है कि वह निजी स्कूलों को फीस का पुनर्भुगतान क्यों नहीं करेगी. अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त को रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण पेश करे. जस्टिस अवनीश झिंगन व जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व निजी स्कूलों की अपीलों पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिए.

बॉडी- मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल व डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि अपीलों में एकलपीठ के 18 जुलाई 2023 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बच्चों को प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल यानि नर्सरी व पहली कक्षा में एडमिशन देने के लिए कहा था.

Trending Now

जबकि राज्य सरकार ने भी अपील में एकलपीठ के राज्य सरकार के उस प्रावधान को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरटीई के तहत प्री प्राइमरी क्लासेज में होने वाले बच्चों के एडमिशन की फीस का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले प्रावधान को एकलपीठ ने रद्द कर दिया था. इसके अलावा राज्य सरकार ने एकल पीठ की ओर से चार लेवल में एडमिशन की बजाय नर्सरी व पहली कक्षा में एडमिशन देने के निर्देश को भी चुनौती दी थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news