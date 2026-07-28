/PHED की टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, 1284 करोड़ के प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में

Jaipur News: PHED में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का मसला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा. धौलपुर की जल जीवन मिशन परियोजना में करोड़ों के टैंडर में पारदर्शिता पर सवाल उठे. इस टैंडर से सरकार को करोड़ों के संभावित नुकसान की आशंका भी जताई गई.

फिर से जल जीवन मिशन विवादों में

राजस्थान का जल जीवन मिशन फिर से विवादों में घिर गया है.अबकी बार धौलपुर के 1284 करोड़ के टैंडर की पारदर्शिता पर सवाल उठे है. पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कम बोलीदाता फर्म के फाइनेंशियल बिड खोलने के आदेश दिए. इस टैंडर से सरकार को 211 करोड़ के संभावित नुकसान की आशंका है.

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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि सफल बोलीदाता को दस्तावेजों में कमियां दूर करने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता की बोली को बिना ऐसा अवसर दिए ही गैर-उत्तरदायी घोषित कर दिया गया. याचिकाकर्ता की बोली सबसे कम (L-1) थी, लेकिन उसे तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया. कोर्ट का ये आदेश पीएचईडी के लिए बडा झटका माना जा रहा है.

रेट्स का गणित समझें

मैसर्स GVPR इंजीनियरिंग और मैसर्स HES इंफ्रा के जॉइंट वेंचर के बाद में कोर्ट ने इसे योग्य माना और इसकी वित्तीय बोली खोलने के निर्देश दिए. इसकी बताई गई बोली ₹1226.51 करोड़ थी. मैसर्स SPML इंफ्रा और मैसर्स JWIL इंफ्रा को विभाग द्वारा पहले L-1 घोषित किया गया और 211 करोड़ अधिक दर पर ₹1438 करोड़ का कार्यादेश दिया.

वर्क आर्डर देने वाले अफसर की चुप्पी क्यों?

एक साल पहले वित्त समिति ने SPML-JWIL JV की ₹1438 करोड़ की बिड को मंजूरी दे दी.समिति ने माना था कि बोली NIT लागत से अधिक होने के बावजूद संशोधित जस्टिफाइड कॉस्ट से कम है और वित्त विभाग की शर्तों के अनुरूप इसे स्वीकृत किया जा सकता है.

हालांकि परियोजना का अंतिम कार्यादेश वित्त विभाग की मंजूरी और हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही प्रभावी होगा. अब सवाल है कि क्या टैंडर निरस्त होगा? बताया जा रहा है कि धौलपुर की विवादित परियोजना का काफी काम हो भी चुका है. वर्क आर्डर देने वाले भरतपुर एडिशनल चीफ इंजीनियर सुरेंद्र शर्मा से सवाल किए, लेकिन पूरे मामले पर उन्होंने चुप्पी साधी.

सवाल ये है कि क्या चुप्पी से पारदर्शिता को ठीक किया जा सकता है. अभी सुरेंद्र शर्मा के पास चीफ इंजीनियर ग्रामीण का चार्ज भी है सवाल ये है कि आखिरकार किसके इशारे पर पारदर्शिता को भंग किया गया?