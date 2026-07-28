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PHED की टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, 1284 करोड़ के प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में

राजस्थान के पीएचईडी में धौलपुर की ₹1,284 करोड़ की जल जीवन मिशन परियोजना का टेंडर विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ता कंपनी GVPR-HES जॉइंट वेंचर ने आरोप लगाया कि उसकी सबसे कम (L-1) बोली ₹1,226.51 करोड़ होने के बावजूद तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि सफल बोलीदाता SPML-JWIL को दस्तावेजी कमियां दूर करने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Jul 28, 2026, 04:30 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 04:30 PM IST
PHED की टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, 1284 करोड़ के प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: PHED में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का मसला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा. धौलपुर की जल जीवन मिशन परियोजना में करोड़ों के टैंडर में पारदर्शिता पर सवाल उठे. इस टैंडर से सरकार को करोड़ों के संभावित नुकसान की आशंका भी जताई गई.

फिर से जल जीवन मिशन विवादों में
राजस्थान का जल जीवन मिशन फिर से विवादों में घिर गया है.अबकी बार धौलपुर के 1284 करोड़ के टैंडर की पारदर्शिता पर सवाल उठे है. पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कम बोलीदाता फर्म के फाइनेंशियल बिड खोलने के आदेश दिए. इस टैंडर से सरकार को 211 करोड़ के संभावित नुकसान की आशंका है.

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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि सफल बोलीदाता को दस्तावेजों में कमियां दूर करने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता की बोली को बिना ऐसा अवसर दिए ही गैर-उत्तरदायी घोषित कर दिया गया. याचिकाकर्ता की बोली सबसे कम (L-1) थी, लेकिन उसे तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया. कोर्ट का ये आदेश पीएचईडी के लिए बडा झटका माना जा रहा है.

रेट्स का गणित समझें
मैसर्स GVPR इंजीनियरिंग और मैसर्स HES इंफ्रा के जॉइंट वेंचर के बाद में कोर्ट ने इसे योग्य माना और इसकी वित्तीय बोली खोलने के निर्देश दिए. इसकी बताई गई बोली ₹1226.51 करोड़ थी. मैसर्स SPML इंफ्रा और मैसर्स JWIL इंफ्रा को विभाग द्वारा पहले L-1 घोषित किया गया और 211 करोड़ अधिक दर पर ₹1438 करोड़ का कार्यादेश दिया.

वर्क आर्डर देने वाले अफसर की चुप्पी क्यों?
एक साल पहले वित्त समिति ने SPML-JWIL JV की ₹1438 करोड़ की बिड को मंजूरी दे दी.समिति ने माना था कि बोली NIT लागत से अधिक होने के बावजूद संशोधित जस्टिफाइड कॉस्ट से कम है और वित्त विभाग की शर्तों के अनुरूप इसे स्वीकृत किया जा सकता है.

हालांकि परियोजना का अंतिम कार्यादेश वित्त विभाग की मंजूरी और हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही प्रभावी होगा. अब सवाल है कि क्या टैंडर निरस्त होगा? बताया जा रहा है कि धौलपुर की विवादित परियोजना का काफी काम हो भी चुका है. वर्क आर्डर देने वाले भरतपुर एडिशनल चीफ इंजीनियर सुरेंद्र शर्मा से सवाल किए, लेकिन पूरे मामले पर उन्होंने चुप्पी साधी.

सवाल ये है कि क्या चुप्पी से पारदर्शिता को ठीक किया जा सकता है. अभी सुरेंद्र शर्मा के पास चीफ इंजीनियर ग्रामीण का चार्ज भी है सवाल ये है कि आखिरकार किसके इशारे पर पारदर्शिता को भंग किया गया?

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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