Rajasthan News: ग्राम पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर हाईकोर्ट ने 3 जिलों के कलेक्टर से मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के मुख्यालयों को बदलने के मामले में 3 जिलों के कलेक्टरों से जवाब मांगा है. इसमें  टोंक, धौलपुर और करौली जिला शामिल हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh pareek
Published: Dec 15, 2025, 01:11 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 01:11 PM IST

Rajasthan News: ग्राम पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर हाईकोर्ट ने 3 जिलों के कलेक्टर से मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के मुख्यालयों को बदलने से जुड़े अलग-अलग मामलों में 3 जिला कलक्टरों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही राज्य सरकार और टोंक, धौलपुर और करौली जिलों के कलेक्टर सहित अन्य से जवाब-तलब किया. इसके लिए 9 जनवरी तक जवाब मांगा गया है.

जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश करौली जिले की ग्राम पंचायत सेंगरपुरा, टोंक जिले की ग्राम पंचायत चावडिया के अर्जुन लाल और धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत चित्तौरा के मुन्ना लाल शर्मा की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि पंचायती राज विभाग ने गत 10 जनवरी को पंचायती राज अधिनियम की धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्सीमांकन, नवसृजन और पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मांगे थे.

Trending Now

राज्य सरकार ने धौलपुर व करौली जिला कलेक्टर की ओर से भेजे प्रस्तावों को नहीं मानते हुए गत 20 नवंबर को मनमाने तरीके से संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय बदल दिए. इसके अलावा करौली जिले से जुडे मामले में पंचायत मुख्यालय करीब 14 किलोमीटर दूर कर दिया, जबकि नियमानुसार यह दूरी अधिकतम पांच किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती.

याचिकाओं में कहा गया कि इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पहले से ही राज्य सरकार से सभी कार्यालय मौजूद हैं. इसके बावजूद भी सरकार ने मनमाने तरीके से अधिसूचना जारी कर इनके मुख्यालय बदल दिए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

क्या होती है ग्राम पंचायत?
ग्राम पंचायत भारत में ग्रामीण इलाकों की एक एक बुनियादी राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई मानी जाती है, जो गांव वालों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों जैसे सरपंच/प्रधान या पंच के माध्यम से गांव के विकास के लिए काम करती है. इसमें स्वच्छता, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा जैसे काम करती है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों की जीवन यापन बेहतर हो सकें.

पंचायती किसी भी सरकार की सबसे निचली कड़ी मानी जाती है. बता दें कि एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है, और उन्हें 'पंच' कहा जाता है.

ग्राम पंचायत के कार्यों 5 काम बहुत जरूरी हैं, विकास कार्यक्रमों को लागू करना, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखना, कर एकत्र करना और वित्त का प्रबंधन करना, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और शासन में सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना. ग्राम पंचायत का बजट मुख्य रूप से ग्राम सभा पास करती है, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी बजट तैयार करता है और उसे बैठक में प्रस्तुत करता है.
