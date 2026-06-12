/वेतनमान और ग्रेड पे वसूली मामले में पंचायती राज विभाग को नोटिस, सेवा परिलाभ की वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से वेतनमान और ग्रेड पे के नाम पर की गई लाखों रुपये की वसूली के मामले में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम प्रकाश नागर द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि प्रेम प्रकाश नागर को कोटा जिले की सुल्तानपुरा पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया था. इसके तहत उन्हें 3600 रुपये ग्रेड पे स्वीकृत की गई थी और उसी आधार पर वे वर्षों तक वेतन प्राप्त करते रहे. हालांकि, बाद में विभाग ने नवंबर 2020 में एक आदेश जारी कर उनकी ग्रेड पे को घटाकर 2400 रुपये कर दिया.
याचिका के अनुसार, ग्रेड पे में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने मार्च 2021 में यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता को पूर्व में अधिक वेतन का भुगतान हुआ है, करीब चार लाख रुपये की रिकवरी निकाल दी. विभाग ने उक्त राशि जमा कराने के निर्देश दिए, लेकिन जब याचिकाकर्ता ने इसका भुगतान नहीं किया तो अक्टूबर 2021 में उनके सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और अन्य सेवा परिलाभों का भुगतान रोक दिया गया.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में यह भी तर्क रखा गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2016 में जारी किए गए परिपत्र के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को विभागीय त्रुटि के कारण चयनित वेतनमान या वित्तीय लाभ अधिक दे दिया गया हो, तो उसकी वसूली संबंधित कर्मचारी से नहीं की जा सकती. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कभी कोई गलत जानकारी या तथ्य प्रस्तुत कर अतिरिक्त वेतन प्राप्त नहीं किया था. ऐसे में विभाग द्वारा की गई रिकवरी पूरी तरह अनुचित और कानून के विपरीत है.
याचिका में यह भी कहा गया कि रिकवरी आदेश जारी करने से पहले न तो याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए सीधे रिकवरी निकालना और बाद में पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ रोकना नियमों के विपरीत है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा, पेंशन निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभागों को अदालत के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा.
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