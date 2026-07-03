/ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

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Rajasthan Camel Population: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य पशु ऊंट की लगातार घटती संख्या और राज्य में हाथियों की खराब स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
ऊंट संरक्षण पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
अदालत ने ऊंट संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और पशुपालन विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.
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हाथियों की खराब स्थिति पर भी सरकार से मांगा जवाब
वहीं हाथियों के संरक्षण और उनकी देखरेख से जुड़े मामलों पर जवाब देने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को भी तलब किया गया है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजस्थान का राज्य पशु होने के बावजूद ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है.
1980 में 15 लाख, 2021 में रह गए सिर्फ 1.50 लाख ऊंट
अदालत ने सरकार से पूछा कि ऊंटों के संरक्षण, प्रजनन और संख्या बढ़ाने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम सामने आए हैं. कोर्ट के समक्ष पेश आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 1980 में ऊंटों की संख्या करीब 15 लाख थी, जो घटकर 2019 में मात्र 2.13 लाख रह गई. जबकि 2021 में ये संख्या 1.50 लाख बताई गई है. इस तेज गिरावट पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
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वन्यजीव संरक्षण को लेकर सुनवाई जारी
यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में ऊंटों की घटती आबादी और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े व्यापक जनहित मुद्दों की सुनवाई के दौरान सामने आया. अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को केवल योजनाएं बताने के बजाय उनके प्रभाव और क्रियान्वयन का भी पूरा ब्यौरा देना होगा.
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