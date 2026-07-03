Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

Rajasthan Camel Population: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य पशु ऊंट की लगातार घटती आबादी और राज्य में हाथियों की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने ऊंट संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 03, 2026, 05:11 PM|Updated: Jul 03, 2026, 05:11 PM
ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
Image Credit: Rajasthan Camel PopulationSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Camel Population: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य पशु ऊंट की लगातार घटती संख्या और राज्य में हाथियों की खराब स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

ऊंट संरक्षण पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने ऊंट संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और पशुपालन विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.

हाथियों की खराब स्थिति पर भी सरकार से मांगा जवाब

वहीं हाथियों के संरक्षण और उनकी देखरेख से जुड़े मामलों पर जवाब देने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को भी तलब किया गया है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजस्थान का राज्य पशु होने के बावजूद ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है.

1980 में 15 लाख, 2021 में रह गए सिर्फ 1.50 लाख ऊंट

अदालत ने सरकार से पूछा कि ऊंटों के संरक्षण, प्रजनन और संख्या बढ़ाने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम सामने आए हैं. कोर्ट के समक्ष पेश आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 1980 में ऊंटों की संख्या करीब 15 लाख थी, जो घटकर 2019 में मात्र 2.13 लाख रह गई. जबकि 2021 में ये संख्या 1.50 लाख बताई गई है. इस तेज गिरावट पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

वन्यजीव संरक्षण को लेकर सुनवाई जारी

यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में ऊंटों की घटती आबादी और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े व्यापक जनहित मुद्दों की सुनवाई के दौरान सामने आया. अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को केवल योजनाएं बताने के बजाय उनके प्रभाव और क्रियान्वयन का भी पूरा ब्यौरा देना होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में आंधी-बारिश का तांडव! कोटा में अतिभारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, चारपाई पर बैठी मां को कुचला, बेटा घायल

राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री

राजस्थान में ACB का डबल धमाका! कृषि अधिकारियों से लाखों की संदिग्ध नकदी, मैरिज रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

राजस्थान में ट्रांसफर पर CMO की सख्ती, मंत्रियों की लिस्ट भी बिना मंजूरी नहीं होगी जारी

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं में 1.13 करोड़ का ATM घोटाला, दो दिन में फरार हुए कर्मचारी

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

'10 लाख दो, वरना जान से मार देंगे'... वकील ने सुनाई अपहरण और टॉर्चर की खौफनाक कहानी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर

राजस्थान में अब हाईवे पर अतिक्रमण से लेकर एम्बुलेंस तक बदलेगा सिस्टम, जानिए वजह

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

5% के लिए रफीक ने देश से कर डाली गद्दारी, 8 बैंक खातों, विदेशी नंबरों और मनी ट्रेल की जांच, पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

धौलपुर में बच्चों का झगड़ा बना खूनी संघर्ष, जीजा की मौत, तीन लोग घायल

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

Rajasthan: स्थानीय चुनावों में 10 प्रतिशत सीटों पर EWS आरक्षण के लिए लामबंद हुए सवर्ण, राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कनें

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur news
Rajasthan High Court

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
Rajasthan News
2
Barmer News
3
CM Bhajan Lal Sharma
4
Jaipur news
5
Rajasthan News