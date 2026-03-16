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ऊंटों की घटती संख्या पर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा 27 मार्च तक जवाब दो, लापरवाही से नाराज है अदालत

Rajasthan High Court camel concern: हाईकोर्ट ने ऊंटों की घटती संख्या पर चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऊंटों की घटती संख्या को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, अदालती आदेश के बावजूद पैरवी के लिए महाधिवक्ता नहीं आ रहे. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByMahesh pareek
Published:Mar 16, 2026, 01:01 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 01:01 PM IST

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ऊंटों की घटती संख्या पर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा 27 मार्च तक जवाब दो, लापरवाही से नाराज है अदालत

Rajatshan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने ऊंटों की लगातार घटती संख्या को लेकर गहरी चिंता जताई है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही है. अदालती आदेशों के बावजूद महाधिवक्ता पैरवी के लिए नहीं आ रहे हैं. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह टिप्पणी की और सरकार को 27 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया.

ऊंटों की संख्या में तेज गिरावट
न्यायमित्र अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कोर्ट को बताया कि ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है. वर्ष 2004 में प्रदेश में साढ़े सात लाख ऊंट थे. 2015 में जब ऊंट संरक्षण कानून बना, तब संख्या घटकर 3.26 लाख रह गई. चार साल बाद 2019 में यह और घटकर 2.13 लाख हो गई. वर्ष 2021 में ऊंटों की संख्या करीब डेढ़ लाख रह गई. कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कानून में संशोधन के बाद ऊंटों की संख्या में और कमी आई है.

कानून और नीतियों से पशुपालकों में निराशा
कोर्ट को बताया गया कि ऊंटों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण पशु मेलों में इनकी खरीद-फरोख्त बंद हो गई है. ऊंट पालक अब इन्हें पालने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. कानून में जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिससे ऊंटों को चराने के लिए भी अनुमति लेना मुश्किल हो गया है. ऊंटों की गणना पिछले कुछ सालों से नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार की उदासीनता से ऊंट संरक्षण प्रभावित हो रहा है.

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सरकार को 27 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 27 मार्च को ऊंटों की घटती संख्या, संरक्षण के प्रयासों और कानून के प्रभाव की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे. कोर्ट ने महाधिवक्ता को भी पैरवी के लिए उपस्थित रहने को कहा है. यह मामला ऊंटों के संरक्षण और पारंपरिक पशुपालन की संस्कृति को बचाने से जुड़ा है.


ऊंट पालकों की स्थिति चिंताजनक
ऊंट राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर हैं, लेकिन घटती संख्या से ऊंट पालक समुदाय की आजीविका भी प्रभावित हो रही है. कोर्ट की इस टिप्पणी से उम्मीद है कि सरकार अब गंभीरता से इस मुद्दे पर काम करेगी और ऊंटों की गणना, संरक्षण और पशुपालकों की मदद के लिए ठोस कदम उठाएगी.

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