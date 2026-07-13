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राजस्थान में शहरी सेवा शिविर में जमीन-पट्टों की 6 रियायतें नहीं मिलेंगी, HC की रोक

Jaipur News : सरकार का 'राहत शिविर' अब 'राहत पर रोक' के दौर में पहुंच गया है. शहरी सेवा शिविर-2026 में जिन पट्टों और जमीन से जुड़े मामलों का लोगों को इंतजार था, उन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने छह बड़ी राहत योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. यानी हजारों आवेदकों को अब अगली सुनवाई और अगले आदेश का इंतजार करना होगा. 

Edited byDeepak GoyalUpdated byPragati Pant
Published: Jul 13, 2026, 12:29 PM|Updated: Jul 13, 2026, 12:29 PM
राजस्थान में शहरी सेवा शिविर में जमीन-पट्टों की 6 रियायतें नहीं मिलेंगी, HC की रोक
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : प्रदेशभर में चल रहे शहरी सेवा शिविर-2026 को राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने शिविर में दी जा रही जमीन और पट्टों से जुड़ी छह प्रमुख राहतों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इसका असर उन हजारों लोगों पर पड़ेगा, जो सरकारी भूमि के नियमन, कच्ची बस्तियों के पट्टों, कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण और अन्य लंबित प्रकरणों में राहत मिलने की उम्मीद लेकर शिविरों में पहुंचे थे.

दरअसल, स्वायत्त शासन विभाग ने 10 जून को आदेश जारी कर 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित शहरी सेवा शिविरों में आमजन को राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न मामलों में छूट देते हुए निकायों को 22 प्रकार के कार्य निस्तारित करने के निर्देश दिए थे. लेकिन इन प्रावधानों को चुनौती देते हुए 24 जून को राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. याचिका में आरोप लगाया गया कि शिविरों में दी जा रही कुछ रियायतें प्रचलित नियमों और कानूनी प्रावधानों के विपरीत हैं. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 6 जुलाई को अंतरिम आदेश जारी करते हुए छह श्रेणियों के मामलों में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए.

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कच्ची बस्ती-कृषि भूमि के नियमितीकरण जैसे काम अटके

1-कॉलोनियों का नियमितीकरण रुका-सरकारी भूमि पर लंबे समय से बसे लोगों को नियमित करने की प्रक्रिया अगले आदेश तक बंद रहेगी.

2-कच्ची बस्तियों के पट्टे अटके डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में कब्जाधारियों को नियमित करने और पट्टे की प्रक्रिया भी फिलहाल स्थगित रहेगी.

3-कृषि भूमि की कॉलोनियों को राहत नहीं-17 जून 1999 से पहले कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत कॉलोनियों के सुओमोटो ले-आउट प्लान अनुमोदन संबंधी मामलों में भी अब निर्णय नहीं होगा.

4-खांचा भूमि के प्रकरण रुके खांचा भूमि के आवंटन और नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर भी रोक लगा दी गई है.

5-अपंजीकृत इकरारनामों पर पट्टा नहीं मिलेगा-अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अब पट्टा जारी नहीं हो सकेंगे. इससे 17 जून 1999 से पहले और बाद की कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत कॉलोनियों के हजारों संभावित आवेदकों का भी प्रभावित होना तय माना जा रहा है.

6-अतिरिक्त प्रीमियम व स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तक दी जा रही छूट भी अगले आदेश तक बंद रहेगी.

हाईकोर्ट के अगले आदेश का करना होगा इंतजार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं, विकास प्राधिकरणों और आवासन मंडलों को आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय के अगले आदेश तक इन छह मामलों में कोई निर्णय या कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन आवेदकों पर होगा, जिन्होंने शिविरों के माध्यम से पट्टा प्राप्त करने, कॉलोनियों के नियमितीकरण, अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व मान्यता या सरकारी भूमि के नियमन के लिए आवेदन किए थे. ऐसे सभी प्रकरण अब हाईकोर्ट के अगले आदेश तक लंबित रहेंगे. हालांकि, शहरी सेवा शिविर पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. विभाग के अनुसार अन्य स्वीकृत सेवाएं और शेष कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे, लेकिन जमीन और पट्टों से जुड़े विवादित छह मामलों में फिलहाल किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

हजारों आवेदकों की उम्मीदों पर विराम

बहरहाल, राजस्थान के शहरी सेवा शिविर-2026 को बड़ा कानूनी झटका लगा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जमीन और पट्टों से जुड़ी छह प्रमुख राहत योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अब सरकारी जमीन, कच्ची बस्तियों, कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमितीकरण और पट्टों से जुड़े मामलों में अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. इससे हजारों आवेदकों की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है. अब नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर रहेगी.


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