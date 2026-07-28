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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक, विवादित प्रश्नों पर 10 अगस्त को सुनवाई

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 लेवल-1 में विवादित प्रश्न-उत्तर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. हालांकि अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mahesh pareek
Published:Jul 28, 2026, 09:13 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 09:13 PM IST
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक, विवादित प्रश्नों पर 10 अगस्त को सुनवाई
Image Credit: Rajasthan High Court

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 लेवल वन में विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश मंगलवार को महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए. हालांकि अदालत ने बोर्ड को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए मामले की सुनवाई 10 अगस्त को रखी है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 6 नवंबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. इसकी लिखित परीक्षा गत 17 जनवरी को हुई. इसके बाद में भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी 15 जून को जारी हुई थी. इसके आधार पर 11 जून 2026 को सेलेक्शन बोर्ड ने भर्ती का परिणाम घोषित किया.

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याचिका में कहा कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 प्रश्न-उत्तर विवादित हैं. इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया और बाकी अन्य के उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना है. अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न-उत्तरों के संबंध में आपत्ति भी लगाई, लेकिन उनकी आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया.

अब राज्य सरकार व बोर्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने जा रहा है. नियुक्ति मिलने के बाद में तीसरे पक्षकार के अधिकार भी सृजित हो जाते हैं. इसलिए भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए, जिसपर अदालत ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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