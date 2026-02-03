Zee Rajasthan
Rajasthan High Court: POCSO कानून में रोमियो-जूलियट प्रावधान जोड़ने का सुझाव, आपसी सहमति को दिया जाए महत्व

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून में 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' जोड़ने का सुझाव दिया गया है. उन्होंने कहा कि 16 से 18 वर्ष की आयु के कई किशोर आपसी सहमति से कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Mahesh parihar
Published: Feb 03, 2026, 04:46 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 04:46 PM IST

Rajasthan High Court: POCSO कानून में रोमियो-जूलियट प्रावधान जोड़ने का सुझाव, आपसी सहमति को दिया जाए महत्व

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पॉक्सो कानून के तहत दर्ज एक मामला रद्द किया और केंद्र सरकार को कानून में 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' जोड़ने का सुझाव दिया गया है. अदालत ने कहा कि सहमति से बने किशोर संबंधों और वास्तविक यौन शोषण के मामलों में अंतर करने में मौजूदा कानून नाकाम साबित होता जा रहा है.

यह आदेश जस्टिस अनिल उपमन की पीठ ने 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि देश भर में पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे रिश्तों से जुड़ा हुआ है, जहां किशोर-किशोरी या किशोर-युवा आपसी सहमति से संबंध में होते हैं लेकिन उम्र के अंतर और सामाजिक-पारिवारिक दबाव की वजह से इन्हें गंभीर आपराधिक मामलों में देखा जाता है.

वहीं, 12 जनवरी की सुनवाई में अदालत ने टिप्पणी की कि मौजूदा कानूनी ढांचा यौन शोषण और सहमति से बने किशोर रिश्तों के बीच स्पष्ट फर्क करने में असफल है. पॉक्सो कानून में सहमति को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि 16 से 18 वर्ष की आयु के कई किशोर आपसी सहमति से कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं.

कोर्ट ने कहा कि साल 2012 से पहले ऐसे मामलों को अपराध नहीं माना जाता था लेकिन पॉक्सो कानून लागू होने के बाद से अब लड़की की सहमति की परवाह किए बिना इन्हें अपराध माना जाता है.

यौन शोषण का आरोप

ऐसे में मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि 19 साल के युवक पर 17 साल की किशोरी के अपहरण और यौन शोषण का आरोप लगाया गया था. हालांकि किशोरी ने पुलिस और ट्रायल कोर्ट के सामने कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी और युवक ने उस से कोई जबरदस्ती नहीं की थी.

साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई, इसके बावजूद पुलिस ने अपहरण और बलात्कार की धाराओं में चालान पेश किया और ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए. अदालत ने इसे 'मशीनी प्रक्रिया' बताया. कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और अपराधियों से बचाना है, न कि उन युवाओं को प्रताड़ित करना जो आपसी सहमति से रिश्ते में हैं.

अदालत ने कहा कि जब पीड़िता खुद आरोपी को निर्दोष बता रही है और मेडिकल साक्ष्य भी उसका समर्थन कर रहे हैं, तो कोर्ट आंखें मूंद नहीं सकता है. इसके आधार पर युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्रवाई रद्द की गई. बता दें कि साल 2012 में कानून लागू हुआ था. इसके तहत साल 2017 में 33,210 मामले दर्ज हुए थे, जो 2022 तक दोगुने से ज्यादा हो गए.

