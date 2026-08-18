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क्या आपके ट्रांसफर पर भी मंडरा रहा था खतरा? राजस्थान हाईकोर्ट के इस एक फैसले से बदलेंगे तबादलों के सारे नियम!

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने तबादलों से जुड़ी 468 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूर्व जज आलोक शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का आदेश दिया है. कमेटी दो माह में समान तबादला नीति का प्रस्ताव सरकार को देगी. फिलहाल याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर रोक है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 18, 2026, 12:26 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 12:26 PM IST
क्या आपके ट्रांसफर पर भी मंडरा रहा था खतरा? राजस्थान हाईकोर्ट के इस एक फैसले से बदलेंगे तबादलों के सारे नियम!
Image Credit: Rajasthan Highcourt

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ी बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर होने को गंभीरता से लिया है. अदालत ने व्यापक और समान तबादला नीति तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज आलोक शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. कमेटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष रखनी होगी.

जस्टिस समीर जैन ने तबादलों से संबंधित 468 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए. कमेटी में महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को भी शामिल करने को कहा गया है.

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तबादला शिकायतों के लिए बनेंगी समितियां

अदालत ने सभी संबंधित सरकारी विभागों को कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए सात कार्य दिवस में ट्रांसफर शिकायत समितियां गठित करने का निर्देश दिया है. इन समितियों के माध्यम से कर्मचारियों की तबादले से संबंधित समस्याओं और अभ्यावेदनों पर सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी.

वहीं, याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने जयपाल रातावल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.

नई नीति में इन मामलों को किया जाएगा शामिल

हाईकोर्ट ने प्रस्तावित तबादला नीति को व्यापक बनाने पर जोर दिया है. अदालत ने कहा है कि नीति में कर्मचारियों के कार्यकाल, समय पूर्व स्थानांतरण और काउंसलिंग जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए.

इसके अलावा पति-पत्नी के मामले, मेडिकल आधार, दिव्यांगता, सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारी, विधवा और तलाकशुदा कर्मचारियों से जुड़े मामलों का भी ध्यान रखने को कहा गया है. दुर्गम क्षेत्रों में सेवा, पारदर्शिता, तबादला प्राधिकारी और अभ्यावेदन की प्रक्रिया को भी नीति का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही बार-बार होने वाले मनमाने तबादलों से कर्मचारियों को सुरक्षा देने पर भी जोर दिया गया है.

तबादला शक्ति असीमित नहीं

अदालत ने स्पष्ट किया कि तबादला सरकारी सेवा का सामान्य हिस्सा है और किसी कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि तबादला करने की शक्ति असीमित है.

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई तबादला दुर्भावनापूर्वक, मनमाने तरीके से, सक्षम अधिकारी के बिना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए या नियमों के खिलाफ किया गया है, तो अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है.

कर्मचारियों को 15 दिन में देना होगा अभ्यावेदन

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 दिन के भीतर अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें. सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन मिलने के बाद 15 दिन के भीतर कर्मचारी को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए उसका निस्तारण करना होगा.

यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल नए स्थान पर ज्वाइन नहीं करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, तो सक्षम अधिकारी को आगे की कार्रवाई से पहले कर्मचारी के अभ्यावेदन और उस पर लिए गए निर्णय को ध्यान में रखना होगा.

रेट की कार्यप्रणाली को लेकर भी निर्देश

अदालत ने रेट की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए राज्य सरकार को अस्थाई व्यवस्था के तौर पर हाईकोर्ट के रिटायर जज की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है. इसके साथ ही खाली पदों को भरने और न्यायिक सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

हाईकोर्ट के इन निर्देशों से राज्य में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नई व्यवस्था तैयार होने की उम्मीद है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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