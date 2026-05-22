/क्या दिसंबर तक टल जाएंगे चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर आज बड़ा कानूनी फैसला सामने आ सकता है. राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव टालने के लिए दायर प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई पूरी होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ इस मामले में अपना निर्णय सुना सकती है.

इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रशासनिक हलकों की नजरें भी हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं.

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संयम लोढ़ा की याचिका बनी अहम मुद्दा

इस मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. याचिका में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग पर समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर सवाल उठाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई. इस मामले में हाईकोर्ट पहले भी सरकार को निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है.

सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दायर अपने आवेदन में कहा कि अदालत द्वारा 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में समय पर चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया.

सरकार ने अपनी दलील में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने, स्कूलों की उपलब्धता की समस्या, चुनावी स्टाफ की कमी, ईवीएम और अन्य संसाधनों की अनुपलब्धता का हवाला दिया. सरकार का कहना है कि इन परिस्थितियों में दिसंबर से पहले चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं होगा.

राज्य चुनाव आयोग ने भी किया समर्थन

राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट में अलग से आवेदन पेश कर चुनाव स्थगित करने की मांग की थी. आयोग ने सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हुए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है. आयोग का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव कराए जा सकते हैं.

‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ का भी दिया तर्क

सरकार ने अदालत में यह तर्क भी रखा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है. ऐसे में यदि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं तो प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से यह ज्यादा सुविधाजनक रहेगा. सरकार ने इसे “वन स्टेट-वन इलेक्शन” की अवधारणा से जोड़ते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा.

पहले भी हाईकोर्ट दे चुका है निर्देश

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दे चुका है. अदालत ने परिसीमन प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए थे. इसके बावजूद चुनाव नहीं होने के बाद मामला दोबारा अदालत पहुंचा. अब आज आने वाला फैसला यह तय करेगा कि प्रदेश में चुनाव जल्द होंगे या सरकार को अतिरिक्त समय मिल पाएगा.