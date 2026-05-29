/होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

Jaipur News : राजस्थान के 30 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण के लिए बना फंड अब सवालों के घेरे में है. कल्याण निधि को लेकर होमगार्ड निदेशालय के जवाब ने संदेह और बढ़ा दिया है. वित्त विभाग ने जब कल्याण निधि का पूरा ब्यौरा मांगा तो खर्च का हिसाब देने के बजाय नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया. आरोप हैं कि होमगार्ड कल्याण के नाम पर फिजूलखर्ची की गई. जिससे अब अफसरों की ओर से जवाब देते नहीं बन रहा है. आखिर होमगार्ड स्वयंसेवकों की कल्याण निधि कापैसा कहां खर्च हुआ और जांच कब पूरी होगी, इस पर संशय है.

वित्त विभाग ने मांगा हिसाब, निदेशालय ने थमाया आंकड़ों का मकड़जाल

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होमगार्ड कल्याण निधि यानी वो कोष जो प्रदेश के हजारों स्वयंसेवकों और उनके परिवारों की मदद के लिए बनाया गया था. लेकिन अब यही फंड विवादों में है. वित्त विभाग ने गृह रक्षा विभाग से होमगार्ड कल्याण निधि के संचालन और खर्च का पूरा विवरण मांगा था. साथ ही शेष राशि को सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए निदेशालय को लिखा था. आरोप है कि विभाग ने खर्च का स्पष्ट ब्यौरा देने के बजाय गोलमोल जवाब देकर मामला टाल दिया. प्रदेश में करीब 30 हजार होमगार्ड स्वयंसेवक हैं, जिनके मानदेय और सदस्यता शुल्क से यह कोष वर्षों से संचालित हो रहा है. विभाग ने जवाब दिया कि स्थायी अधिकारियाें-कर्मचारियों से 20 लाख 73 हजार 698 रुपए का अंशदान मिला. होमगार्ड स्वयंसेवकों से 2 करोड़ 83 लाख 66 हजार 188 रुपए अंशदान मिला. वहीं अन्य एजेंसियों के नियाेजन पर दस प्रतिशत राशि 1 अरब 66 करोड़ 87 लाख 99 हजार 722 रुपए मिली. इसमें कितना किस पर खर्च किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई. इससे अब सवाल उठ रहे हैं कि इस फंड का वास्तविक उपयोग कितना स्वयंसेवकों के हित में हुआ और कितना अन्य गतिविधियों में खर्च किया गया. आरोप है कि होमगार्ड निदेशालय में कार्यक्रमों और उत्सवों पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया. रिटायरमेंट पार्टियों और अन्य आयोजनों में भी कल्याण निधि की राशि खर्च की गई. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही वजह है कि अब पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है.

फंड में बची सिर्फ सीमित सुविधाएं, विभाग का पलटवार

गृह रक्षा विभाग की ओर से वित्त विभाग को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि वर्ष 1987 में स्वयंसेवकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए इस निधि का गठन किया गया था. फंड से स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, बच्चों को छात्रवृत्ति, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर मेडिकल सहायता और सदस्यता समाप्त होने पर आर्थिक सहयोग दिया जाता है. विभाग का दावा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 में आखिरी बार केवल छह लाख रुपये का अंशदान दिया था, जो जरूरत की तुलना में बेहद कम था.विभाग का ये भी कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को इस फंड से किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति या मेडिकल सहायता नहीं दी जाती. वर्तमान में केवल छात्रवृत्ति जैसी सीमित सुविधाएं ही उपलब्ध हैं. साथ ही विभाग ने ये भी बताया कि अन्य एजेंसियों और उपक्रमों से मिलने वाली 10 प्रतिशत वेलफेयर राशि पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है, जिसके कारण फंड कीआय प्रभावित हुई है.

सरकार सिर्फ ट्रस्टी, पैसा जवानों का'- विभाग की दलील के बीच उठे 3 बड़े सवाल

दिलचस्प बात यह है कि इसमें निदेशालय ने केवल संख्या बताई है, वहीं किस पर कितना खर्च किया गया, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई. इससे यह जवाब किसी के गले नहीं उतर रहा है.

इधर विभाग का तर्क है कि कल्याण कोष में जमा राशि स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत अंशदान से बनी है और सरकार केवल इसकी ट्रस्टी है. इसलिए इस राशि को राजकोष में जमा कराना कानूनी विवाद पैदा कर सकता है. विभाग ने वित्त विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले करीब तीन दशकों में ये फंड स्वयंसेवकों के योगदान से तैयार हुआ है और इसे राजकोष में जमा कराना 30 हजार स्वयंसेवकों के हितों के खिलाफ होगा. लेकिन सवाल अब भी कायम हैं. अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो फिर खर्च का पूरा और पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा ? राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी ? और सबसे बड़ा सवाल. क्या कल्याण निधि का पैसा वास्तव में स्वयंसेवकों के कल्याण पर खर्च हुआ या फिर कहीं और ?

इन सवालों के जवाब मिलने तक होमगार्ड कल्याण निधि का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा.

तो क्या होमगार्ड कल्याण निधि में वास्तव में कोई बड़ा घोटाला हुआ है या फिर यह केवल आरोपों का मामला है ? इसका जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा. फिलहाल 30 हजार स्वयंसेवकों के हितों से जुड़ा यह मुद्दा सरकार और विभाग दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है.