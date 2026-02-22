राजस्थान सरकार दे रही घर बैठे कमाई का मौका, जानें क्या है होम स्टे योजना ?

Rajasthan Homestay Scheme 2026 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ की अवधारणा में पहल, राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए, अब राज्य में ‘राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026’ लागू कर दी है. पर्यटन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन अनुसार राज्य सरकार की होमस्टे योजना—2026 पर्यटन-विकास, ग्रामीण आय-वृद्धि और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई. अब सिंगल-विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज़ और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

पहले से आसान हुए नियम जानें क्या क्या बदला ?

पर्यटन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में होमस्टे खोलना पहले की तुलना में अब अधिक सरल, तेज़ और किफ़ायती होगा. इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करा सकते है. अब गृहस्वामी होमस्टे इकाइयां खोलकर और संचालित कर सकेंगे जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमी भी पर्यटन से सीधे जुड़कर लाभ ले सकेंगे, इससे स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा.

ज्यादा कमरों की अनुमति और मालिक का वहीं रहना जरूरी नहीं

राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026 के तहत प्रति आवासीय इकाई के कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जबकि अधिकतम बैड क्षमता 24 निर्धारित की गई है, छोटे उद्यमियों को भी पर्यटन व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलेगा. पर्यटन एसीएस गुप्ता ने बताया कि पूर्व में लागू शर्त जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का सदस्य उसी परिसर में निवास करेगा तो इस योजना में समाप्त कर दिया गया है. अब होमस्टे इकाई का संचालन संपत्ति स्वामी, लीजधारी या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयरटेकर द्वारा किया जा सकेगा. यदि स्वामी या पट्टेदार स्वयं परिसर में निवास नहीं करता है, तो दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयरटेकर नियुक्त किया जा सकेगा.

योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ

होमस्टे योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे घर बैठे सरल और पारदर्शी आवेदन संभव होगा. आवेदन प्राप्ति के सात दिवस कार्य के दौरान अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर संचालन शुरू किया जा सकेगा. तीन माह के दौरान निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण दिया जाएगा, जिसकी मान्यता 2 साल होगी.अगर निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही होगी. पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन को बल मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों के गृहस्वामी अपने निकटतम पर्यटक स्वागत केन्द्र (TRC) के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकेंगे. यह व्यवस्था ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढेंगे.

होमस्टे चलाने के लिए ये सुविधाएं देनी है जरूरी

प्रत्येक होमस्टे रिहायशी परिसर में संचालित होगा. प्रत्येक किराये के कमरे में अटैच बाथरूम, शौचालय, पर्याप्त जल, विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा, परिसर में पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निकायों के अनुरूप कचरा निस्तारण की व्यवस्था भी आवश्यक होगी. प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना और अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम सात वर्ष तक करना अनिवार्य किया गया है.

गोल्ड -सिल्वर श्रेणी में बांटे गये होमस्टे

होमस्टे योजना के अंतर्गत होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और गोल्ड श्रेणी के लिए दो हजार रुपये निर्धारित है. गोल्ड श्रेणी में एसी/हीटिंग, इंटरनेट सुविधा, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है, टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इसकी स्पष्ट जानकारी देनी होगी.

