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Rajasthan Homestay Yojana 2026: राजस्थान में होमस्टे खोलना हुआ आसान, SSO पोर्टल से आवेदन और रिन्यूअल दोनों ऑनलाइन

Rajasthan Homestay Yojana 2026: राजस्थान सरकार ने राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत होमस्टे के नए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. अब गृह स्वामी राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 8 कमरों तक होमस्टे के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करना है.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 08, 2026, 07:48 AM|Updated: Jul 08, 2026, 07:48 AM
Rajasthan Homestay Yojana 2026: राजस्थान में होमस्टे खोलना हुआ आसान, SSO पोर्टल से आवेदन और रिन्यूअल दोनों ऑनलाइन
Image Credit: Rajasthan Homestay Yojana 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Homestay Registration: राजस्थान सरकार ने पर्यटन उद्योग को नई गति देने और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत अब होमस्टे के नए पंजीकरण (Registration) और नवीनीकरण (Renewal) की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. पर्यटन विभाग की इस नई व्यवस्था से प्रदेशभर के गृह स्वामियों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. वे घर बैठे राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.


अधिकतम 8 कमरों तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

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पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने बताया कि नई योजना के तहत निजी आवासों में पर्यटकों के ठहरने के लिए अधिकतम 8 कमरों तक होमस्टे या पेइंग गेस्ट हाउस का पंजीकरण कराया जा सकेगा. इससे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे. साथ ही पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खान-पान और पारंपरिक जीवनशैली का अनुभव भी मिलेगा.


पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन

नई व्यवस्था के तहत होमस्टे के नए रजिस्ट्रेशन और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है. इससे आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी. ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और आवेदन के निस्तारण में भी तेजी आएगी. पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे निवेशकों और गृह स्वामियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे.


SSO पोर्टल से ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक राजस्थान Single Sign-On (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, संपत्ति संबंधी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर होमस्टे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. इसी पोर्टल के माध्यम से भविष्य में नवीनीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.


पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी. होमस्टे मॉडल के विस्तार से छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटकों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था विकसित होगी. इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण पर्यटन को मजबूती मिलेगी.


ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस पर सरकार का फोकस
राजस्थान सरकार लगातार सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने और Ease of Doing Business को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. होमस्टे योजना-2026 को पूरी तरह ऑनलाइन करना इसी प्रयास का हिस्सा है. सरकार का उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को पर्यटन उद्योग से जोड़ना है. इससे राजस्थान में पर्यटन निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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