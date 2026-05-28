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रात में भी 'लू' का अहसास, जयपुर कोटा-फलोदी सहित राजस्थान के ये 5 शहर रात में रहे सबसे गर्म, देखें आंकड़े

Rajasthan Hottest Night: राजस्थान में गर्मी अब रातों में भी कहर बरपा रही है. कोटा, संगरिया, फलोदी, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में रात का तापमान 32-33 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को देर रात तक ‘लू’ जैसा अहसास हुआ.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 28, 2026, 06:23 AM|Updated: May 28, 2026, 06:23 AM
रात में भी 'लू' का अहसास, जयपुर कोटा-फलोदी सहित राजस्थान के ये 5 शहर रात में रहे सबसे गर्म, देखें आंकड़े
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Hottest Night: राजस्थान में गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रात में भी लोगों को भीषण गर्मी और ‘लू’ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को देर रात तक गर्म हवाओं और उमस से राहत नहीं मिली.

प्रदेश में सबसे गर्म रात कोटा में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इसके बाद संगरिया (AWS) 33.3 डिग्री, फलोदी 32.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 32.2 डिग्री और जयपुर 32.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे. इन शहरों में रात के समय भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहने के कारण लोगों को कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ा.

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राजधानी जयपुर में दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के बाद रात में भी गर्मी कम नहीं हुई. मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 32 डिग्री रहा. यही स्थिति कोटा और फलोदी जैसे इलाकों में भी देखने को मिली, जहां रात के समय भी गर्म हवा का असर महसूस किया गया.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र में लगातार गर्म हवाएं चलने तथा वातावरण में नमी कम होने से रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है. सामान्यतः रात में तापमान गिरने से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इस बार कई शहरों में रातें भी तप रही हैं.

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी और हीटवेव जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई है. खासतौर पर बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, कोटा और जयपुर संभाग में दिन के साथ रातें भी गर्म रहने का अनुमान है. विभाग ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने, अधिक पानी पीने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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