/रात में भी 'लू' का अहसास, जयपुर कोटा-फलोदी सहित राजस्थान के ये 5 शहर रात में रहे सबसे गर्म, देखें आंकड़े

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Rajasthan Hottest Night: राजस्थान में गर्मी अब रातों में भी कहर बरपा रही है. कोटा, संगरिया, फलोदी, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में रात का तापमान 32-33 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को देर रात तक ‘लू’ जैसा अहसास हुआ.
Rajasthan Hottest Night: राजस्थान में गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रात में भी लोगों को भीषण गर्मी और ‘लू’ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को देर रात तक गर्म हवाओं और उमस से राहत नहीं मिली.
प्रदेश में सबसे गर्म रात कोटा में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इसके बाद संगरिया (AWS) 33.3 डिग्री, फलोदी 32.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 32.2 डिग्री और जयपुर 32.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे. इन शहरों में रात के समय भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहने के कारण लोगों को कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ा.
राजधानी जयपुर में दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के बाद रात में भी गर्मी कम नहीं हुई. मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 32 डिग्री रहा. यही स्थिति कोटा और फलोदी जैसे इलाकों में भी देखने को मिली, जहां रात के समय भी गर्म हवा का असर महसूस किया गया.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र में लगातार गर्म हवाएं चलने तथा वातावरण में नमी कम होने से रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है. सामान्यतः रात में तापमान गिरने से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इस बार कई शहरों में रातें भी तप रही हैं.
मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी और हीटवेव जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई है. खासतौर पर बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, कोटा और जयपुर संभाग में दिन के साथ रातें भी गर्म रहने का अनुमान है. विभाग ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने, अधिक पानी पीने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है.
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