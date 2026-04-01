राजस्थान में 65 IAS अधिकारियों से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, जानें किसको कहां मिली जिम्मेदारी

Rajasthan IAS Transfers list: राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल का बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने 65 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस व्यापक बदलाव के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है. खास बात यह है कि राजधानी जयपुर सहित कई बड़े जिलों और विभागों में नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जयपुर को मिला नया कलक्टर

इस फेरबदल में सबसे अहम नियुक्ति जयपुर के कलक्टर पद पर हुई है. संदेश नायक को जयपुर का नया जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है. उनके पास राजधानी की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियां होंगी. इसके अलावा ओम प्रकाश कसेरा को नगर निगम जयपुर का आयुक्त और स्मार्ट सिटी का सीईओ नियुक्त किया गया है, जिससे शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री कार्यालय में बदलाव

मुख्यमंत्री कार्यालय में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं. डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. वहीं मुकुल शर्मा को विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है, जो नीतिगत कार्यों में सहयोग करेंगे.



प्रमुख विभागों में नई जिम्मेदारियां

राज्य सरकार ने कई अहम विभागों में भी बदलाव किए हैं. डॉ. जोगाराम को पंचायतीराज विभाग का सचिव एवं आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का निदेशक बनाया गया है. राजन विशाल को जल जीवन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है. नमित मेहता को आबकारी विभाग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि नम्रता वृष्णि को खान एवं पेट्रोलियम विभाग में विशिष्ट शासन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

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विभिन्न जिलों में नए कलक्टर

राज्य के कई जिलों में नए जिला कलक्टर नियुक्त किए गए हैं. अनुपमा जोरवाल को जैसलमेर, आलोक रंजन को जोधपुर, गौरव अग्रवाल को उदयपुर, चिनमयी गोपाल को बाड़मेर, शुभम चौधरी को प्रतापगढ़, आशीष मोदी को सीकर और अंकित कुमार सिंह को फलौदी का जिला कलक्टर बनाया गया है. इसके अलावा बाल मुकुंद असावा को बारां जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

अन्य नियुक्तियों में कन्हैया लाल स्वामी को जोधपुर संभागीय आयुक्त बनाया गया है. शिवांगी स्वर्णकार को वित्त (बजट) विभाग में विशिष्ट शासन सचिव, अरविंद कुमार पोसवाल को राजस्थान आवासन मंडल का आयुक्त और डॉ. रश्मि शर्मा को समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं सुरेश कुमार ओला को रीको का प्रबंध निदेशक और DMIC जयपुर का आयुक्त बनाया गया है.