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राजस्थान में मानसून फिर हुआ बेकाबू! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय है. चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 227 मिमी बारिश हुई. जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर समेत कई संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है. 13 अगस्त को भी बारिश जारी रहेगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 12, 2026, 05:14 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 05:14 PM IST
राजस्थान में मानसून फिर हुआ बेकाबू! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय है. बुधवार शाम तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ में अत्यंत भारी बारिश हुई, जबकि उदयपुर और कई अन्य जिलों में अति भारी बारिश दर्ज की गई. चित्तौड़गढ़ के बस्सी में सबसे ज्यादा 227 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई. मौसम विभाग ने आज दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

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कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का दौर
जयपुर, दौसा और अजमेर सहित आसपास के इलाकों में शाम के बाद कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन हो सकता है. इस दौरान अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

इन जिलों में बारिश और आंधी का असर
हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, नागौर, डीडवाना-कुचामन, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर और बांसवाड़ा में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. चित्तौड़गढ़ में भी तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है.

कम दबाव का क्षेत्र और मानसून ट्रफ का असर
मौसम में बदलाव की बड़ी वजह मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र है. मानसून ट्रफ लाइन भी बीकानेर और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इसके असर से पिछले 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ में अत्यंत भारी बारिश हुई. उदयपुर समेत कई जिलों में अति भारी और भीलवाड़ा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद और नागौर में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज हुई.

13 अगस्त को भी जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश जारी रह सकती है. 15 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश कम होने की संभावना है, जबकि उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर बना रह सकता है.

आंधी-बारिश में रखें सावधानी
गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के पास जाने से बचें. बिजली चमकने के समय घर के अंदर रहें और अनावश्यक रूप से वाहन लेकर बाहर न निकलें. तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों और जलभराव वाली सड़कों से दूरी बनाए रखें. किसानों और ग्रामीणों को भी मौसम साफ होने तक खुले में काम करने से बचने की सलाह दी जाती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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