/राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 अगस्त 2026 की शाम मौसम करवट ले सकता है. मौसम विभाग के अनुसार जयपुर जिले और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश और गरज-चमक को देखते हुए शाम के बाद मौसम पर नजर रखना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

जयपुर में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी

13 अगस्त को जयपुर उन जिलों में शामिल है, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर के साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक और भीलवाड़ा में भी ऑरेंज अलर्ट है. इन इलाकों में अचानक तेज हवाओं के साथ मध्यम से तीव्र मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. खासकर शाम और रात के समय मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है.

इन जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-बारिश का अनुमान

राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, नागौर, पाली, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, ब्यावर, झुंझुनू, चूरू, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन जिलों में भी गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है.

राजस्थान में कई जगह भारी बारिश, मांडलगढ़ में 145 मिमी पानी

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है. भीलवाड़ा, सलूंबर और उदयपुर में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में भी भारी बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश मांडलगढ़, भीलवाड़ा में 145 मिमी दर्ज की गई. इससे साफ है कि मानसून अभी भी राज्य के कई हिस्सों में सक्रिय है.

14 अगस्त को जयपुर समेत इन संभागों में फिर तेज बारिश

14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. यानी जयपुर के लोगों को 14 अगस्त को भी पूरी तरह बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. 15 अगस्त से उत्तर और उत्तर-पूर्वी राजस्थान को छोड़कर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर और मौसम में बदलाव

राजस्थान के मौसम में हो रहे बदलाव के बीच पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी गतिविधियों का असर भी देखा जा रहा है. इसके चलते कई जगह बादल बन रहे हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है. जयपुर में भी मौसम कभी साफ तो कभी अचानक बादल छाने और बारिश होने का रूप ले सकता है. तेज हवाओं के कारण शाम के बाद खुले इलाकों में खास सावधानी रखने की जरूरत होगी.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे करें बचाव

तेज गरज-चमक या आंधी के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग के पास खड़े न हों. घर से बाहर हैं तो सुरक्षित और पक्की जगह पर रुकें. तेज बारिश में जलभराव वाले रास्तों से निकलने से बचें. बिजली चमकने के दौरान मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. मौसम खराब होने पर वाहन चलाते समय रफ्तार कम रखें और अचानक तेज हवाएं चलने पर सुरक्षित स्थान पर रुकना बेहतर रहेगा.