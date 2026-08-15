/राजस्थान में आज शाम मौसम मचाएगा हड़कंप! 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 15 अगस्त की शाम मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. जयपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली में ऑरेंज अलर्ट है. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

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जयपुर में शाम के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश

15 अगस्त की शाम के बाद जयपुर और आसपास के इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. ऐसे में शाम के समय बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम का ध्यान रखना होगा.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सीकर, झुंझुनू, खैरथल-तिजारा, डीग और धौलपुर में येलो अलर्ट जारी किया है. यहां भी कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

धौलपुर में 139 MM बारिश, कई जिलों में बरसे बादल

पिछले 24 घंटे के दौरान धौलपुर में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा बारिश बाड़ी, धौलपुर में 139 मिलीमीटर दर्ज हुई. इसके अलावा अजमेर, जयपुर, खैरथल-तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही में हल्की से मध्यम बारिश हुई.

16 अगस्त से ज्यादातर हिस्सों में घटेगी बारिश

मौसम के अगले अपडेट के अनुसार 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि 15 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. यानी 16 अगस्त से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश पहले के मुकाबले कम होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ इलाकों में मौसम सक्रिय रह सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर और मौसम में बदलाव

मौसम में हो रहे बदलाव के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर भी चर्चा में है. हालांकि मौजूदा पूर्वानुमान में 15 अगस्त के बाद प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना जताई गई है. इसके बावजूद जयपुर और आसपास के जिलों में शाम के समय गरज-चमक, तेज हवा और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इसलिए मौसम पूरी तरह साफ होने तक सावधानी जरूरी है.

आंधी-बारिश में ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले इलाकों में शाम के समय मौसम खराब होने पर खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें. तेज आंधी के दौरान बिजली के खंभों, होर्डिंग और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूरी रखें. अगर बारिश और गरज-चमक के बीच बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर रुकना बेहतर है. खासकर तेज हवाओं के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और मौसम ज्यादा खराब होने पर गैरजरूरी यात्रा से बचें.