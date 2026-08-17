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राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 30-40 KM की रफ्तार से हवाएं, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश

Rajasthan Weather: 17 अगस्त को जयपुर में शाम के बाद बादल छाए रहे. राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक, 30-40 किमी की रफ्तार से हवाओं और बारिश का दौर रहा. 18 अगस्त को भी जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 17, 2026, 05:32 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 05:32 PM IST
राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 30-40 KM की रफ्तार से हवाएं, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश
Image Credit: राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी.

Rajasthan Weather Update: 17 अगस्त 2026 की शाम जयपुर में मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहा. दिनभर उमस और बादलों की आवाजाही के बीच शहर में बारिश की संभावना बनी रही, हालांकि शाम के बाद जयपुर में तेज बारिश के बजाय बादल छाए रहने की स्थिति ज्यादा रही. राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. करौली के मंडरायल में सबसे ज्यादा 49 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई. वहीं मौसम विभाग ने कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर और डीग में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई है.

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जयपुर में शाम के बाद कैसा रहा मौसम?
शाम के बाद जयपुर में आसमान में बादल बने रहे, लेकिन तेज बारिश की स्थिति नहीं रही. उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक रात में भी बादल छाए रहने और मौसम के कुछ समय बाद साफ होने की संभावना है. शहर में फिलहाल बहुत तेज बारिश का अलर्ट नहीं है. हालांकि मानसूनी गतिविधियों के चलते स्थानीय स्तर पर मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है.

इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवा का असर
कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर और डीग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. ऐसे में खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

राजस्थान में बारिश का दौर जारी
17 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह हल्की बारिश हुई, जबकि पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. मंडरायल में 49 मिमी बारिश सबसे ज्यादा रही. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले चार से पांच दिन हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.

18 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?
18 अगस्त को जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहने और कुछ जगह बारिश होने की संभावना है. जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं कोटा और भरतपुर संभाग में 19 से 21 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. इस दौरान कुछ जगह मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है.

19 से 21 अगस्त तक फिर बढ़ेगी बारिश
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 से 21 अगस्त के दौरान कोटा और भरतपुर संभाग में मानसून ज्यादा सक्रिय हो सकता है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले चार से पांच दिन मानसून कमजोर रहने के आसार हैं. हालांकि बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ हिस्सों में 19 से 21 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

अलर्ट के बीच ऐसे रखें सावधानी
जहां येलो अलर्ट जारी हो, वहां लोगों को मौसम पर नजर रखनी चाहिए. ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने से बचें. रेड अलर्ट जारी होने पर प्रशासन की सलाह को प्राथमिकता दें और सुरक्षित जगह पर रहें. बिजली चमकने के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और खुले मैदान से दूर रहें. तेज आंधी में घर की खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें और वाहन चलाते समय पानी भरी सड़कों पर विशेष सावधानी बरतें. मौसम विभाग की चेतावनी में रंगों का मतलब भी कार्रवाई के स्तर से जुड़ा है-पीला सावधान रहने, नारंगी तैयार रहने और लाल तत्काल कार्रवाई की चेतावनी देता है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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