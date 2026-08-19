/राजस्थान में शाम होते ही बदलेगा मौसम! 5 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, 40 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 19 अगस्त की शाम के बाद मौसम का मिजाज कई इलाकों में बदलता नजर आ रहा है. भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में गरज-चमक के साथ तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है. वहीं प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

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इन जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट

19 अगस्त की शाम के बाद भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर तथा आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम मेघगर्जन हो सकती है. इस दौरान अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि दिए गए मौसम अपडेट में इन जिलों के लिए अलग से रेड या ऑरेंज अलर्ट नहीं बताया गया है.

पिछले 24 घंटे में इन इलाकों में हुई बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मौसम ज्यादातर सूखा रहा. वहीं पूर्वी राजस्थान के खैरथल-तिजारा, बारां, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा के दानपुर में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.

कमजोर हुआ सिस्टम, बना परिसंचरण तंत्र

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना अवदाब अब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. इसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क

जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू समेत आसपास के क्षेत्रों में 21 से 23 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी.

20 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर बारिश के आसार

20 अगस्त को राजस्थान के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है. भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में 20 से 23 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है. यानी पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है.

बारिश-आंधी के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित

अगर आपके इलाके में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है तो खुले मैदान में जाने से बचें. पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचों के नीचे खड़े न हों. तेज हवा के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें और बिजली के तारों से दूरी रखें. खासकर भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में शाम के बाद मौसम बिगड़ने पर सावधानी बरतना जरूरी है.