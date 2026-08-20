/राजस्थान में अगले 96 घंटे आफत के संकेत! 26 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 20 अगस्त की शाम राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है. धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भरतपुर, जयपुर, अलवर, सीकर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम अभी शुष्क रहने का अनुमान है.

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धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर जिले और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है. इसलिए शाम और रात के समय लोगों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, ब्यावर, नागौर, फलोदी, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में येलो अलर्ट है. इन जिलों में भी गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई बारिश

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. वहीं पूर्वी राजस्थान के खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग और धौलपुर में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश खैरथल-तिजारा के तिजारा में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई. इससे साफ है कि बारिश का असर फिलहाल मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है.

मानसून ट्रफ उत्तर की ओर, कमजोर रहेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर अब कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर से गुजर रही है. इसका असर राजस्थान में बारिश के अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में देखने को मिल रहा है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में 21 से 23 अगस्त के बीच कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

21 अगस्त को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम?

21 अगस्त को भी राजस्थान में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बनी रहेंगी और अधिकतर जगह मौसम शुष्क रह सकता है. वहीं भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में 20 से 23 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बड़ी बारिश की गतिविधि कमजोर रहने की संभावना है.

तेज हवा और बारिश के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित

गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे जाने से बचें. बिजली चमकने के समय घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश के दौरान नदी, नाले और जलभराव वाली जगहों पर जाने से बचें. वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें और मौसम ज्यादा खराब होने पर गैर-जरूरी यात्रा टालना बेहतर रहेगा.