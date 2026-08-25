/राजस्थान में अगले 36 घंटे खतरनाक! 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मंगलवार शाम के बाद मौसम ने फिर करवट लेने के संकेत दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है.

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इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां शाम के बाद कहीं-कहीं हल्की से मध्यम मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में इन जिलों में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

जयपुर समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट

अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा में येलो अलर्ट है. यहां भी शाम के बाद गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम बदलने के साथ तापमान में भी कुछ राहत मिल सकती है.

अलीगढ़ में 108 MM बारिश

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मौसम ज्यादातर शुष्क रहा. वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई. टोंक के अलीगढ़ में सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इससे साफ है कि बारिश का असर फिलहाल मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बना हुआ है.

26 अगस्त को भी बारिश का दौर

26 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है. सीमावर्ती इलाकों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ का क्या असर?

मौसम में बदलाव को केवल पश्चिमी विक्षोभ से जोड़ना सही नहीं होगा. मौजूदा स्थिति में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों पर मानसूनी सिस्टम का असर ज्यादा नजर आ रहा है. ऐसे में अगले एक-दो दिन पूर्वी राजस्थान में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा. रेड अलर्ट इस अपडेट में जारी नहीं किया गया है, जबकि ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बिगड़ सकता है.

आंधी-बारिश में ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

तेज हवा और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर इमारतों के पास खड़े होने से बचें. अगर बारिश के समय बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर रुकना बेहतर है. बिजली चमकने के दौरान पानी और ऊंची खुली जगहों से दूरी रखें. वाहन चलाते समय भी तेज बारिश और कम दृश्यता में रफ्तार धीमी रखें. खासकर ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज न करें.