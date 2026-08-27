/राजस्थान में मानसून लेगा यू-टर्न! 9 जिलों में आज आंधी-बारिश, 28 से बदलेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 27 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में शाम के बाद भी मौसम का मिजाज बदला रह सकता है. भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और दौसा में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में झालावाड़ के बकानी में सबसे ज्यादा 114 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है.

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शाम के बाद इन 9 जिलों में बदलेगा मौसम

27 अगस्त की शाम के बाद भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और दौसा में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवा चल सकती है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश के कुछ दौर भी हो सकते हैं.

बकानी में 114 MM बारिश से बदला मौसम

पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मौसम ज्यादातर शांत रहा. यहां एक-दो स्थानों पर ही हल्की बारिश दर्ज की गई. वहीं पूर्वी राजस्थान में कई जगह बादल गरजे और कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई. झालावाड़ के बकानी में सबसे ज्यादा 114.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इससे साफ है कि बारिश का असर फिलहाल पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ज्यादा बना हुआ है.

27 अगस्त से मानसून की रफ्तार होगी कम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अगस्त से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने लगेंगी. हालांकि भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यानी मानसून पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन बारिश का दायरा पहले के मुकाबले सीमित रहने की संभावना है.

28 अगस्त से कमजोर होगा मानसून

28 अगस्त से अगले करीब एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश कम रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने इस दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां बने रहने की संभावना जताई है. इसका मतलब है कि ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश के बजाय मौसम सामान्य या हल्का बादलों वाला रह सकता है. हालांकि स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं बारिश से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता.

पश्चिमी राजस्थान में भी कम बारिश के आसार

आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. जोधपुर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में फिलहाल बड़े स्तर पर बारिश की उम्मीद कम है. वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय मौसम के कारण बारिश के दौर बन सकते हैं. ऐसे में जिलेवार मौसम में अंतर देखने को मिल सकता है. दिए गए मौसम अपडेट में किसी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए मौजूदा बारिश को उससे जोड़ना सही नहीं होगा.

सितंबर में फिर बढ़ सकती है बारिश

बारिश से राहत के बीच सितंबर की शुरुआत में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. पूर्वी राजस्थान में 4 से 7 सितंबर के बीच कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है. 27 अगस्त के लिए जारी जानकारी में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और दौसा के लिए 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवा, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है. उपलब्ध इनपुट में इसे अलग से रेड, ऑरेंज या येलो अलर्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है. बारिश या आंधी के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहें. घर से बाहर हों तो सुरक्षित जगह पर रुकें और तेज बारिश के दौरान पानी भरे रास्तों में जाने से बचें.