/राजस्थान आयकर विभाग में बड़ा फेरबदल! ब्लैक मनी से लेकर छापेमारी तक बदले अहम चेहरे, पढ़ें पूरी लिस्ट

Jaipur News: राजस्थान में आयकर विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है. नई व्यवस्था के तहत ब्लैक मनी से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सीतेश वर्मा को सौंपी गई है.

अन्वेषण विंग में भी हुए महत्वपूर्ण बदलाव

आयकर विभाग की अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) विंग में भी व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए हैं. जयपुर, जोधपुर और उदयपुर स्थित कार्यालयों में अतिरिक्त निदेशकों के तबादले किए गए हैं, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में नई गति आने की उम्मीद है.

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छापेमारी और बेनामी संपत्ति इकाई को नई जिम्मेदारी

मुख्यालय स्तर पर आयकर छापेमारी और सर्वे की जिम्मेदारी राहुल सोहू को दी गई है. वहीं, जयपुर में बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों की निगरानी और कार्रवाई का दायित्व अब बी. शशिकांथ संभालेंगे.

कई अधिकारियों के तबादले

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने प्रदेश में एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य विभागीय कार्यों को और प्रभावी बनाना माना जा रहा है.

जल्द दिख सकता है असर

नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों के बाद आयकर विभाग की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि नई टीम अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालने के बाद विभागीय गतिविधियों को नई दिशा दे सकती है.

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