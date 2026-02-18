जयपुर कान्हा रेस्टॉरेंट पर आयकर विभाग की छापेमारी, 33 अलग-अलग ठिकानों पर मारी रेड

Rajasthan News: राजस्थान के प्रसिद्ध जयपुर के कान्हा रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की. इस दौरान 33 अलग-अलग ठिकानों पर रेड मारी.
Rajasthan News: राजस्थान के प्रसिद्ध जयपुर के कान्हा रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की. जानकारी के अनुसार, इस दौरान 33 अलग-अलग ठिकानों पर रेड मारी. ये कार्रवाई सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और दोपहर के बाद तक टीम बैंक खातों, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की जांच में जुटी हुई हैं.
यहां मारा गया छापा
प्रदेश के 6 शहरों और मुंबई में भी आयकर ने छापेमारे की. जयपुर में 26, उदयपुर में दो, श्रीगंगानगर, कोटा,
करौली, हिंडौन और मुंबई में एक-एक ठिकाने पर छापेमारी हो रही है.
फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डाटा जब्त
इस कार्रवाई के दौरान टीम बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड, नकदी लेन-देन, संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच कर रही है. इसके चलते अधिकारियों ने कई अहम फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी जब्त किया.
जांच और पूछताछ जारी
जानकारी के अनुसार, रेस्टॉरेंट कारोबार से जुड़े बड़े स्तर पर आयकर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. कहा जा रहा है कि जांच और पूछताछ पूरी होने के बाद ही सारा मामला सामने आएगा.
खबर अपडेट की जा रही है.
