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80वें स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान में देशभक्ति का रंग, CM भजनलाल से लेकर तमाम BJP नेताओं ने दी शुभकामनाएं

Jaipur News: राजस्थान में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया. CM भजनलाल शर्मा ने डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. प्रेमचंद बैरवा और मदन राठौड़ ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और राष्ट्रहित में एकजुटता का संदेश दिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 15, 2026, 10:36 AM IST | Updated:Aug 15, 2026, 10:36 AM IST
80वें स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान में देशभक्ति का रंग, CM भजनलाल से लेकर तमाम BJP नेताओं ने दी शुभकामनाएं
Image Credit: राष्ट्रहित में एकजुटता का संदेश.

Jaipur News: राजस्थान समेत पूरे देश में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है. प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण और स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए. राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने दी प्रदेशवासियों को बधाई

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पावन दिन देश के उन अनगिनत वीर सपूतों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, जिनके संघर्ष के कारण देशवासियों को स्वतंत्र भारत में जीने का गौरव प्राप्त हुआ.

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और संकल्पों को अपने हृदय में संजोने की अपील की. उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को और मजबूत करने के साथ विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए.

डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने भी दी शुभकामनाएं

डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया. स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के लोगों का भी अमूल्य योगदान रहा है.

बैरवा ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान राष्ट्र निर्माण तक राजस्थानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को विकसित राजस्थान की शक्ति प्रदान करने की बात कही.

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मदन राठौड़ ने फहराया तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान संगठन महामंत्री अजेय कुमार, हरियाणा प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंद आचार्य, विधायक गोपाल शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर भारतीय के मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा होना चाहिए. उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों से राष्ट्रहित में मिलकर काम करने की अपील की. राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में विपक्ष को भी अपना योगदान देना चाहिए.

'नेशन फर्स्ट' की भावना से काम करने की अपील

मदन राठौड़ ने कहा कि 'नेशन फर्स्ट' की भावना के साथ सभी को एकजुट होकर देश के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल सत्ता पक्ष राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ काम करे और विपक्ष इससे दूर रहे, तो यह देश के लिए नुकसानदायक है.

उन्होंने आंदोलन या किसी तरह की नाराजगी के दौरान राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की. राठौड़ ने कहा कि राष्ट्र की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है.

मीडिया को बताया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए मीडिया कर्मियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

जयपुर की बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत बजने के मामले पर राठौड़ ने इसे तकनीकी गलती बताया. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसे चेक किया जाना चाहिए था और इस गलती के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया.

टोंक में भाजपा कार्यालय पर ध्वजारोहण

टोंक में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

सवाई माधोपुर में पुलिस परेड ने बढ़ाया उत्साह

सवाई माधोपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया जा रहा है. यहां कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने ध्वजारोहण किया. इसके बाद उन्होंने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली.

समारोह के दौरान ADM संजय शर्मा राज्यपाल का संदेश पढ़ेंगे. कार्यक्रम में जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा. इस तरह राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रमों में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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