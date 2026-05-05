/Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का औद्योगिक नक्शा, निवेशकों के लिए खुले द्वार, हर जिले में बढ़ेंगे रोजगार

Rajasthan News: राजस्थान सरकार की औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत निजी भागीदारी से प्रदेश में आधुनिक पार्क बनेंगे. चार श्रेणियों में बंटी इस नीति में 40 करोड़ तक का अनुदान और करों में भारी छूट दी जाएगी, जिससे सभी जिलों में रोजगार और निवेश को गति मिलेगी.
राजस्थान सरकार ने राज्य को विश्वस्तरीय औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026' लागू कर दी है. इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश के हर जिले में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है.
चार श्रेणियों (A, B, C, D) में विकसित होंगे पार्क
नीति के तहत औद्योगिक पार्कों को उनकी विकास प्रक्रिया और भूमि स्वामित्व के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है. कैटेगरी A में रीको (RIICO) द्वारा चिन्हित स्थानों पर निजी डेवलपर्स नीलामी के जरिए भूमि लेकर प्रोजेक्ट विकसित करेंगे. कैटेगरी B में विकासकर्ता के पास कम से कम 80 प्रतिशत भूमि होना अनिवार्य है, जबकि शेष 20 प्रतिशत रीको द्वारा दी जा सकती है. कैटेगरी C जो परियोजना पूरी तरह से विकासकर्ता की स्वयं की भूमि पर विकसित की जाएगी. कैटेगरी D (PPP मॉडल) में रीको SPV या JV में भूमि को इक्विटी के रूप में योगदान देगा, जिसमें रीको की न्यूनतम हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी.
निवेशकों के लिए भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने निजी डेवलपर्स और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खजाना खोल दिया है. सामान्य आधारभूत संरचना के लिए 20 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा. 100 एकड़ तक के पार्कों के लिए अधिकतम 20 करोड़, 250 एकड़ तक के लिए 30 करोड़ और इससे बड़े पार्कों के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत शुल्क और रूपांतरण शुल्क (Conversion Fee) में प्रतिपूर्ति के साथ ही ग्रीन इंसेंटिव और प्लग-एंड-प्ले ऑफिस की सुविधा भी मिलेगी. सड़क कनेक्टिविटी के लिए सरकार 3 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त सहायता देगी.
इन जिलों में पहले शुरू होगा काम
रीको ने प्रारंभिक चरण के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है. बता दें कि कैटेगरी A के लिए अजमेर (केकड़ी), धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, दौसा, बूंदी, डीडवाना-कुचामन और सीकर. वहीं कैटेगरी D के लिए अजमेर (कनईकलां), दौसा और कोटा (कसार) को प्राथमिकता दी गई है.
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