निवेशकों की बल्ले-बल्ले, राजस्थान में फिर खुले नए Industrial Plots, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Jaipur news: राजस्थान में औद्योगिक निवेश को तेज़ी से प्रोत्साहित करने के लिए, रीको (RIICO) द्वारा संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पांच सफल चरणों के बाद, अब इसके छठे चरण की शुरुआत कल (30 अक्टूबर, 2025) से की जा रही है.

यह चरण मुख्य रूप से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ 14 अक्टूबर, 2025 तक एमओयू (MoU) करने वाले निवेशकों के लिए शुरू किया जा रहा है.

आवेदन और आवंटन की महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन अवधि: 30 अक्टूबर, 2025 से 13 नवम्बर, 2025 तक. (निवेशक ऑनलाइन ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे)

ई-लॉटरी (छठा चरण): 18 नवम्बर, 2025 को आयोजित की जाएगी.

100 क्षेत्रों में 6000 भूखंड

छठे चरण में निवेशकों को राज्य भर के 100 रीको औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 6000 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

जिला प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जयपुर माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तूॅंगा जोधपुर झाक बीकानेर करणी विस्तार और गजनेर

पिछले पांचवें चरण में, कुंजबिहारीपुरा (जयपुर), बोरानाडा विस्तार और मलसीसर (झुंझनुं) के भूखंडों के लिए सबसे ज्यादा रुझान देखा गया था. इस योजना के तहत अब तक 990 भूखंडों के लिए आवेदन मिले हैं, जिनमें से 707 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है.

आवंटन प्रक्रिया और शर्तें

अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और शहीदों के आश्रितों के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान है. कुल देय प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य है. जिस कंपनी या व्यक्ति ने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है, भूखंड आवंटन उसी के नाम किया जाएगा. निवेशकों को ऑनलाइन पंजीकरण के समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. 50,000 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए ई-लॉटरी या सीधा आवंटन (एक आवेदक होने पर). 50,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए आवेदक की पात्रता के आधार पर आवंटन किया जाएगा.

