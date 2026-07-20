/अब सरकार बताएगी समस्या, स्टार्टअप देंगे समाधान, विभागों से मांगे ‘प्रॉब्लम स्टेटमेंट’, 24 जुलाई तक भेजने के निर्देश

Jaipur News : सरकारी फाइलों में सालों से दर्ज समस्याएं... आमजन की रोजमर्रा की परेशानियां... और अब उनका हल तलाशेंगे स्टार्टअप्स. राजस्थान सरकार ने प्रशासन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर राजस्थान इनोवेशन चैलेंज-2026 के लिए विभागीय चुनौतियां भेजने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने विभागों से ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मांगे हैं, जहां तकनीक के जरिए बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. पत्र में विभागों से ऐसी चुनौतियां चिन्हित करने को कहा गया है, जिनका संबंध आमजन को बेहतर सेवाएं देने, पारदर्शिता बढ़ाने, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रक्रिया ऑटोमेशन, डेटा आधारित निर्णय, अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने से हो.

राजस्थान इनोवेशन चैलेंज-2026: सरकारी समस्याओं का तकनीकी समाधान

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हर विभाग को चुनौती का शीर्षक, पृष्ठभूमि, वर्तमान समस्याएं, अपेक्षित समाधान, हितधारकों और नोडल अधिकारी का विवरण निर्धारित प्रारूप में 24 जुलाई तक भेजना होगा. इसके बाद चयनित चुनौतियां राजस्थान इनोवेशन चैलेंज-2026 के तहत सार्वजनिक की जाएंगी और स्टार्टअप्स उनसे जुड़े समाधान विकसित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस पहल की शुरुआत एक जुलाई को जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी. मकसद साफ है. सरकार जिन समस्याओं से रोज जूझ रही है, उनका समाधान अब नवाचार और स्टार्टअप्स की मदद से खोजा जाएगा. यानी सरकारी सिस्टम में नई सोच और नई तकनीक की एंट्री होगी.

स्टार्टअप्स के लिए सरकारी सहयोग और पायलट प्रोजेक्ट के मौके

हर विभाग को अपनी चुनौती के साथ उसका पूरा खाका भी देना होगा. यानी समस्या क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, मौजूदा व्यवस्था में क्या कमी है, समाधान से क्या परिणाम मिलेंगे, इससे किन लोगों को फायदा होगा और उस परियोजना के लिए विभाग का नोडल अधिकारी कौन होगा. इन सभी बिंदुओं के आधार पर स्टार्टअप्स अपने समाधान तैयार करेंगे. सबसे खास बात यह है कि जिन स्टार्टअप्स के समाधान चुने जाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से ग्रांट भी मिलेगी. इसके बाद संबंधित विभागों के साथ मिलकर उन समाधानों का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा.

पूरे प्रदेश में स्केलेबिलिटी और देशभर के स्टार्टअप्स के लिए खुला मंच

अगर परिणाम सफल रहे, तो इन्हें पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है. यानी सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन का दायरा और बढ़ेगा. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों से 24 जुलाई तक अपने विभागीय चैलेंज और नोडल अधिकारी का विवरण भेजने को कहा है. इसके बाद इन चुनौतियों को सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि राजस्थान ही नहीं, देशभर के इनोवेटिव स्टार्टअप्स समाधान प्रस्तुत कर सकें.