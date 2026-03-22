छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से जासूसी का पर्दाफाश, सिविल कर्मी गिरफ्तार

Air Force Station Espionage Case: राजस्थान इंटेलीजेंस और एयरफोर्स ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए असम के छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से एक सिविल कर्मी को गिरफ्तार किया है.
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Air Force Station Espionage Case: राजस्थान इंटेलीजेंस और एयरफोर्स ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए असम के छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से एक सिविल कर्मी को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई राजस्थान इंटेलीजेंस और भारतीय वायुसेना की संयुक्त टीम द्वारा की गई.
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी संवेदनशील सैन्य जानकारी पाकिस्तान के हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता था. इस मामले की शुरुआत जनवरी 2026 में राजस्थान के जैसलमेर निवासी झबराराम की गिरफ्तारी से हुई थी. पूछताछ के दौरान एक और संदिग्ध सुमित कुमार का नाम सामने आया.
सुमित कुमार उत्तर प्रदेश का निवासी है. वह असम के डिब्रूगढ़ स्थित छबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर कार्यरत था. जांच में पता चला कि वह 2023 से पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था. जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाता था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स को भेजता था. पैसों के बदले यह जानकारी साझा की जा रही थी.
आरोपी ने एयरफोर्स स्टेशन छबुआ के साथ-साथ एयरफोर्स स्टेशन नाल जिला बीकानेर सहित अन्य सैन्य ठिकानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी पाक हैंडलर्स को भेजीं थी. लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय जानकारी इनमें शामिल थी.
आरोपी ने जासूसी गतिविधियों को छिपाने के लिए अपने नाम से जारी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया. वह पाक हैंडलर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनवाने में भी मदद करता था, जिससे संपर्क बनाए रखना आसान हो सके. इस मामले की जानकारी ADG इंटेलीजेंस प्रफुल्ल कुमार ने साझा की. उन्होंने बताया कि यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और जांच अभी भी जारी है. आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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