राजस्थान के इस छोरे को PM मोदी का आया बुलावा, गणतंत्र दिवस पर किया जाएगा सम्मानित

Rajasthan News: साल 2022 ब्राजील में आयोजित पैरालंपिक में दो-दो गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव शर्मा के परिवार में बड़ी खुशियों का दिन है. 26 जनवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी जयपुर के निवासी अभिनव शर्मा को राष्ट्रीय महोत्सव में शामिल होने के लिए बतौर अतिथि दिल्ली में आमंत्रित किया है.

पीएमओ से अभिनव शर्मा के लिए हवाई यात्रा का टिकट भिजवाया गया है. ऐसे में अभिनव शर्मा के परिवार में खुशी की लहर है अभिनव शर्मा के पिता रमेश शर्मा का कहना है कि 2022 में पैरा ओलंपिक में दो बार गोल्ड जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे अभिनव शर्मा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी.

दिल्ली जाएंगे अभिनव शर्मा

उनके लिए बड़ी खुशी का दिन था लेकिन एक बार फिर से 2026 जनवरी के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यालय से उनको आमंत्रित किया गया है और हवाई यात्रा के लिए टिकट भिजवाया है. ऐसे में बैतोर सरकारी मेहमान अब अभिनव शर्मा गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगें.

भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक

जयपुर के बापू नगर निवासी अंतर्राष्ट्रीय बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी अभिनव शर्मा ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है. 27 वर्षीय अभिनव शर्मा वर्तमान में पैरा बैडमिंटन की विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं.

कौन हैं अभिनव शर्मा?

अभिनव शर्मा का जन्म 19 फरवरी 1997 को हुआ. 6 फीट लंबे अभिनव ने राजस्थान बोर्ड से 10वीं और 12वीं (वाणिज्य) द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की. वहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान कॉलेज से बी.ए. की डिग्री प्राप्त की.

सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने खेल को अपना लक्ष्य बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कीं. साल 2022 में ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में अभिनव शर्मा ने टीम स्पर्धा और मिश्रित युगल में दो स्वर्ण पदक जीते और पुरुष एकल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया.

जीते ये पदक

इसके अलावा 2019 की विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप (ताइवान - ताइपे) में कांस्य, 2018 एशिया प्रशांत चैंपियनशिप (मलेशिया) में दो कांस्य, 2022 थाईलैंड चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक उनके खाते में जुड़े. वर्ष 2023 में ब्राजील में आयोजित छठी विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही 2024 मलेशिया एशिया प्रशांत पैरा खेलों में तीन रजत पदक हासिल किए.

इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ने अभिनव शर्मा को पुरुष एकल और मिश्रित युगल में विश्व नंबर-1 रैंक प्रदान की है. राष्ट्रीय स्तर पर भी वह कई बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत चुके हैं. अभिनव शर्मा आज दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुके हैं.

