Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अब ओपन हाउस में मिलेंगे CS से लेकर सेक्रेटरी, राजस्थान में लागू हुए नए नियम से जनता को मिलेगी बड़ी राहत, जानें A TO Z सब कुछ

Rajasthan News: मुख्य सचिव कार्यालय में अधिकारियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू की है. सीनियर ऑफिसर्स अब मुख्य सचिव से मिलने के लिए ईमेल या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि तय समय पर बिना अपॉइंटमेंट भी मिल सकेंगे. इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने ‘ओपन हाउस’ सिस्टम शुरू किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 27, 2025, 05:03 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 05:03 PM IST

Trending Photos

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?
5 Photos
rajasthan quiz

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल
6 Photos
Rajasthan weather Update

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट
6 Photos
Rajasthan news

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?
5 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?

अब ओपन हाउस में मिलेंगे CS से लेकर सेक्रेटरी, राजस्थान में लागू हुए नए नियम से जनता को मिलेगी बड़ी राहत, जानें A TO Z सब कुछ

Rajasthan News: राज्य के प्रशासनिक तंत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है. मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी सर्कुलर के माध्यम से ओपन हाउस व्यवस्था की शुरुआत की है. अब राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विभागों से आने वाले अधिकारी बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के मुख्य सचिव से मिल सकेंगे. यह कदम वी श्रीनिवास के मुख्य सचिव बनने के बाद प्रशासन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के प्रयास के रूप में लिया गया है. इस सर्कुलर के अनुसार एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सचिव स्तर के अधिकारियों और उन विभागीय अधिकारियों के लिए रहेगा जो जयपुर से बाहर से आते हैं.

अब ये अधिकारी प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक मुख्य सचिव से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं. यह व्यवस्था उन अधिकारियों के लिए विशेष सहूलियत देगी जिन्हें तत्कालिक और जरूरी कार्यों के लिए मुख्य सचिव से मुलाकात करनी होती है. पहले अधिकारी मुख्य सचिव से अर्जेंट मुलाकात के लिए ईमेल या फोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेते थे.

नई व्यवस्था में ओपन हाउस से यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह सुविधा समय सीमा के अंदर पहले आने-पहले मिलने के आधार पर लागू होगी. यदि किसी दिन अधिक संख्या में अधिकारी आते हैं, तो सभी की मुलाकात सुनिश्चित नहीं हो सकेगी और इस व्यवस्था को किसी भी दिन अचानक रद्द भी किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ओपन हाउस सिस्टम की यह व्यवस्था लंबी चर्चा के लिए नहीं है. बल्कि केवल जरूरी मामलों और तात्कालिक मुलाकात के लिए है.इससे अधिकारियों को समय और प्रक्रियागत बाधाओं से निजात मिलेगी. प्रशासन में यह बदलाव वी श्रीनिवास के नेतृत्व में पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

सचिवालय में आने वाले अधिकारी लंबे समय से चाहते थे कि प्रशासनिक स्तर पर सीधे संवाद और शिकायतों का समाधान हो सके. अब ओपन हाउस की व्यवस्था इसे संभव बनाएगी. नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि विभागों के लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य सचिव से सीधे मार्गदर्शन लेने का आसान अवसर उपलब्ध होगा.

बहरहाल, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधारों और अधिकारियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है.

इससे अधिकारी और मुख्य सचिव के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों में तेजी और पारदर्शिता आएगी. इस कदम को कई अधिकारियों ने स्वागत योग्य बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे प्रशासनिक समस्याओं का समाधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल और तेज होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news