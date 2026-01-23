Zee Rajasthan
राजस्थान में 50 हजार करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी, 13 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

Rajasthan News: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे 13 हजार रोजगार सृजित होंगे. ऊर्जा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री के निवेश बोर्ड को भेजे जाएंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 23, 2026, 01:25 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 01:25 PM IST

Rajasthan Investment News: राजस्थान में औद्योगिक क्रांति और रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट एम्पावर्ड कमेटी (SEC) की बैठक में करीब 49,883.85 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए अनुशंसा (Recommendation) दी गई. इन बड़े निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश के 13,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.

किन क्षेत्रों में होगा निवेश?
बैठक में अनुमोदित किए गए प्रस्ताव बहुआयामी हैं और राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं- ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, खनन और स्टील, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य और हॉस्पिटैलिटी (पर्यटन) आदि. ये प्रस्ताव अब अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 'निवेश बोर्ड' के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण आज राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है. बता दें कि पिछले एक साल में सरकार ने 20 से अधिक प्रगतिशील नीतियां लॉन्च की हैं. 'राजनिवेश पोर्टल' के जरिए 19 विभागों की 170 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत वर्ष 2025-26 में अब तक 1500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए जा चुके हैं. सरकार के इन प्रयासों से अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के एमओयू (MoU) जमीन पर उतर चुके हैं.

बैठक में मौजूद रहे दिग्गज अधिकारी
उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों ने हिस्सा लिया, जिनमें जल संसाधन विभाग के ACS अभय कुमार, वन एवं पर्यावरण विभाग के ACS आनंद कुमार, PWD के ACS प्रवीण गुप्ता, और ऊर्जा विभाग के ACS अजिताभ शर्मा सहित वित्त, खान और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव शामिल थे.

बता दें कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य न केवल निवेश लाना है, बल्कि उसे समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारना भी है. कंप्लायंस बर्डन कम करने के अभियान में राजस्थान का 'टॉप परफॉर्मिंग' राज्यों में शामिल होना यह दर्शाता है कि मरुधरा अब निवेशकों की पहली पसंद बन चुकी है.

