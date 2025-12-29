IPS Krishna Kumar Bishnoi: बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना गांव के रहने वाले युवा IPS अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उत्तर प्रदेश में अपनी कुशलता से जिले का नाम ऊंचा किया है. संभल जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने पुलिस मंथन-2025 सम्मेलन में बेस्ट पुलिस अवॉर्ड हासिल किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उन्हें यह सम्मान प्रदान किया.

संभल में बड़ा धोखाधड़ी नेटवर्क ध्वस्त

कृष्ण कुमार ने संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कानून-व्यवस्था को बखूबी संभाला. साथ ही, एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा की बीमा और वित्तीय ठगी का खुलासा किया. इस संगठित गिरोह ने मृत या मरणासन्न लोगों के नाम पर फर्जी पॉलिसी, बैंक खाते और फाइनेंस के जरिए ठगी की थी. जांच में हत्या और फर्जी ट्रैक्टर फाइनेंस जैसे अपराध सामने आए. 17 मामलों में 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

24 साल में IPS बनकर रचा इतिहास

कृष्ण कुमार ने 24 साल की उम्र में UPSC में 174वीं रैंक लाकर IPS बनने का रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले वे विदेश मंत्रालय में यूरोप-चीन मामलों के राष्ट्रीय सलाहकार रह चुके हैं. शुरुआती तैनाती में योगी के गृह जिले गोरखपुर में उन्होंने कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसकर 803 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की, जिससे वे सुर्खियों में आए.

किसान परिवार से निकली प्रतिभा

कृष्ण एक सामान्य किसान परिवार से हैं. पिता सुजानाराम बिश्नोई किसानी करते हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई. फ्रांस सरकार ने उन्हें पढ़ाई के लिए 40 लाख की अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप दी थी. अवॉर्ड समारोह में उन्होंने माता-पिता को मुख्यमंत्री से मिलवाया. योगी ने उनके काम की तारीफ की.

