Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

यूपी में बदमाशों को ठिकाने लगाने वाले IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुरीद सीएम योगी, बेस्ट पुलिस अवार्ड से किया सन्मानित

IPS K.K Bishnoi Best Police Award: बाड़मेर के धोरीमन्ना गांव के IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संभल SP के रूप में पुलिस मंथन-2025 में बेस्ट पुलिस अवॉर्ड जीता. CM योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Dec 29, 2025, 12:02 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 12:02 PM IST

Trending Photos

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात
9 Photos
Rajasthan Government Project

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!

मकर संक्रांति पर टू-व्हीलर सवार सावधान! जानें क्यों डिग्गी पर बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी
9 Photos
Makar Sankranti 2026

मकर संक्रांति पर टू-व्हीलर सवार सावधान! जानें क्यों डिग्गी पर बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती
6 Photos
Rajasthan Government Porject

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती

यूपी में बदमाशों को ठिकाने लगाने वाले IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुरीद सीएम योगी, बेस्ट पुलिस अवार्ड से किया सन्मानित

IPS Krishna Kumar Bishnoi: बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना गांव के रहने वाले युवा IPS अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उत्तर प्रदेश में अपनी कुशलता से जिले का नाम ऊंचा किया है. संभल जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने पुलिस मंथन-2025 सम्मेलन में बेस्ट पुलिस अवॉर्ड हासिल किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उन्हें यह सम्मान प्रदान किया.

संभल में बड़ा धोखाधड़ी नेटवर्क ध्वस्त

कृष्ण कुमार ने संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कानून-व्यवस्था को बखूबी संभाला. साथ ही, एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा की बीमा और वित्तीय ठगी का खुलासा किया. इस संगठित गिरोह ने मृत या मरणासन्न लोगों के नाम पर फर्जी पॉलिसी, बैंक खाते और फाइनेंस के जरिए ठगी की थी. जांच में हत्या और फर्जी ट्रैक्टर फाइनेंस जैसे अपराध सामने आए. 17 मामलों में 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

24 साल में IPS बनकर रचा इतिहास

कृष्ण कुमार ने 24 साल की उम्र में UPSC में 174वीं रैंक लाकर IPS बनने का रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले वे विदेश मंत्रालय में यूरोप-चीन मामलों के राष्ट्रीय सलाहकार रह चुके हैं. शुरुआती तैनाती में योगी के गृह जिले गोरखपुर में उन्होंने कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसकर 803 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की, जिससे वे सुर्खियों में आए.

किसान परिवार से निकली प्रतिभा

कृष्ण एक सामान्य किसान परिवार से हैं. पिता सुजानाराम बिश्नोई किसानी करते हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई. फ्रांस सरकार ने उन्हें पढ़ाई के लिए 40 लाख की अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप दी थी. अवॉर्ड समारोह में उन्होंने माता-पिता को मुख्यमंत्री से मिलवाया. योगी ने उनके काम की तारीफ की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news