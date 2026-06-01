/इन 95 पुलिस थानों को IPS अफसरों ने लिया गोद, कानून व्यवस्था होगी चाक चौबंद

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Jaipur News : राजस्थान में पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल की गई है. विकसित भारत-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए राज्य के 95 पुलिस थानों को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने गोद लिया है. इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले अधिकारियों को पुलिस थानों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जयपुर ग्रामीण जिले के 9 पुलिस थानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है.
गोद लिए गये थाने और गोद लेने वाला अधिकारियों के नाम
सामोद पुलिस थाना-आईपीएस मनीष अग्रवाल
गोविंदगढ़ पुलिस थाना- प्रफुल्ल कुमार
कालाडेरा पुलिस थाना- राशि डोगरा
शाहपुरा पुलिस थाना- रेंज आईजी राहुल प्रकाश
चंदवाजी थाना -एस. सिंगाथिर
सांभर थाना -विशाल बंसल
मौखमपुरा थाना -भूपेंद्र साहू
रायसर थाना -हरेंद्र कुमार
जोबनेर थाना -देवेंद्र विश्नोई
योजना के तहत पुलिस अधिकारी 13 प्रमुख बिंदुओं पर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण और मार्गदर्शन करेंगे. इसके अलावा डीजीपी राजीव शर्मा ने खुद सांगानेर पुलिस थाने को गोद लिया है. इस पहल से पुलिसिंग में सुधार और आमजन को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले अधिकारियों को पुलिस थानों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उम्मीद है इससे इन पुलिस थानों में व्यवस्था पहले से बेहतर दिखेंगी.
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