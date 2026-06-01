Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /इन 95 पुलिस थानों को IPS अफसरों ने लिया गोद, कानून व्यवस्था होगी चाक चौबंद

इन 95 पुलिस थानों को IPS अफसरों ने लिया गोद, कानून व्यवस्था होगी चाक चौबंद

राजस्थान में पुलिस व्यवस्था को ज्यादा प्रभावशाली और जवाबदेह बनाने के लिए आईपीएस अधिकारियों ने पुलिस थानों को गोद लिया है. डीजीपी राजीव शर्मा ने खुद सांगानेर पुलिस थाने को गोद लिया है.

Edited byPragati PantReported byPradeep kumar soni
Published: Jun 01, 2026, 02:54 PM|Updated: Jun 01, 2026, 02:58 PM
इन 95 पुलिस थानों को IPS अफसरों ने लिया गोद, कानून व्यवस्था होगी चाक चौबंद
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : राजस्थान में पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल की गई है. विकसित भारत-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए राज्य के 95 पुलिस थानों को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने गोद लिया है. इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले अधिकारियों को पुलिस थानों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जयपुर ग्रामीण जिले के 9 पुलिस थानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है.

गोद लिए गये थाने और गोद लेने वाला अधिकारियों के नाम

Add Zee News as a Preferred Source

सामोद पुलिस थाना-आईपीएस मनीष अग्रवाल

गोविंदगढ़ पुलिस थाना- प्रफुल्ल कुमार

कालाडेरा पुलिस थाना- राशि डोगरा

शाहपुरा पुलिस थाना- रेंज आईजी राहुल प्रकाश

चंदवाजी थाना -एस. सिंगाथिर

सांभर थाना -विशाल बंसल

मौखमपुरा थाना -भूपेंद्र साहू

रायसर थाना -हरेंद्र कुमार

जोबनेर थाना -देवेंद्र विश्नोई

योजना के तहत पुलिस अधिकारी 13 प्रमुख बिंदुओं पर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण और मार्गदर्शन करेंगे. इसके अलावा डीजीपी राजीव शर्मा ने खुद सांगानेर पुलिस थाने को गोद लिया है. इस पहल से पुलिसिंग में सुधार और आमजन को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले अधिकारियों को पुलिस थानों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उम्मीद है इससे इन पुलिस थानों में व्यवस्था पहले से बेहतर दिखेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर की लुटेरी दुल्हन, पति को पानी लेने भेजा,खुद 3.50 लाख के गहने लेकर स्टेशन से गायब

ट्रेंडिंग न्यूज़

सूखे कुएं में कैद कुत्ता, महीनों से चल रहा था मौत का खेल

JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी, ऑल इंडिया टॉप 10 में फिर गूंजा कोटा का नाम, कोटा के शुभम ने किया टॉप

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

कहीं आप भी तो लंबे समय से नहीं ले रहे खाली पेट दवा ? जानें जयपुर में विशेषज्ञों ने क्या बताया

Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

राजस्थान में जन आधार के नए नियम लागू, अब नाम-बैंक डिटेल बदलने पर देनी होगी फीस, जानें पूरा Process

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

जून शुरू होते ही ढीली हुई व्यापारियों की जेब! 6 महीने में दोगुना हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम, जानें नई कीमत

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

गर्मी का रामबाण इलाज! ठंडक और स्वाद एक साथ, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी टिफनी ट्रम्प पति संग पहुंचीं जैसलमेर, हुआ भव्य स्वागत, देखें तस्वीरें

राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

सवाईमाधोपुर में विवाहिता का संदिग्ध मौत, भाई से बोली थी- मुझे यहां से ले जाओ

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

झुंझुनूं में बदली सोच की तस्वीर, बेटियों ने निभाई पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्में

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

जैसलमेर में दिन में छा गया घोर अंधेरा, तेज रफ्तार से चली काली-पीली आंधी

कोटपूतली में धरनास्थल पर हुई फायरिंग, मचा हड़कंप

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत 25 जिलों में मेघ बरपाएंगे कहर! आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में जहां कभी महिलाएं भरती थीं पानी, आज वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं पर्यटक

सीकर अन्नपूर्णा रसोई में पक रहा था नॉनवेज, पवित्रता से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त

राजस्थान में मेघगर्जन, आंधी और बारिश का ट्रिपल अटैक, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

सांचौर में नशे के कारोबार पर ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इनामी ड्रग तस्कर समेत 3 गिरफ्तार

कौन हैं अजेय कुमार ? जिन्हें मिली राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की कमान, यूपी-उत्तराखंड में छोड़ चुके अमिट छाप

अहमदाबाद में IPL फाइनल का फीवर, लेकिन फैंस को खलेगी राजस्थान के इस 'धाकड़' खिलाड़ी की कमी!

राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

सीकर में आवारा सांडों का आतंक, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

TAGS:
jaipur news
Rajasthan News

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
7 संभाग 7 दिन आंधी-बारिश का दौर, कोटा में राहत के बीच मंडियों में नुकसान
Rajasthan Weather Update
2
Jhunjhunu News
3
jaipur news
4
Churu news
5
Rajasthan Politics