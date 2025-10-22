Zee Rajasthan
34 IPS अधिकारियों के हुए तबादले, 5 को अतिरिक्त चार्ज

Rajasthan IPS Transfer List : राजस्थान पुलिस महकमे में बुधवार की शाम को बड़ा फेरबदल करते हुए 34 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन आईपीएस ट्रांसफर में जयपुर पुलिस कमिश्नर बदला गया है,अब जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को बनाया गया है,जबकि बीजू जॉर्ज जोसेफ को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बनाया गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 22, 2025, 10:34 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 11:07 PM IST

34 IPS अधिकारियों के हुए तबादले, 5 को अतिरिक्त चार्ज

Rajasthan News : कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संजय कुमार अग्रवाल डीजी (लॉ एंड ऑर्डर), गोविंद गुप्ता डीजी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), अनिल पालीवाल (डीजी (प्रशिक्षण एवं यातायात), आनंद कुमार श्रीवास्तव डीजी (स्पेशल ऑपरेशंस), अशोक कुमार राठौड़ डीजी (जेल विभाग), मालिनी अग्रवाल महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल, गृह रक्षा, डॉ. प्रशाखा माथुर, एडीजी (आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण), बीजू जार्ज जोसेफ एडीजी पुलिस (कार्मिक), सुष्मित विश्वास एडीजी रेलवे,दिनेश एमएन एडीजी पुलिस (उग्रवाद विरोधी दस्ता, एजीटीएफ एवं एएनटीएफ,जयपुर), सचिन मित्तल पुलिस कमिश्नर जयपुर, संजीव कुमार नर्जरी एडीजी पुलिस-कम निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, विशाल बंसल एडीजी (एसओजी), विजय कुमार सिंह एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर), डॉ. हवा सिंह घुमारिया एडीजी क्राइम ब्रांच, एस सेंगाथिर एडीजी (विजिलेंस), पी रामजी एडीजी जेल, रूपिंदर सिंह एडीजी आर्म्ड बटालियन एवं एसडीआरएफ, भूपेंद्र साहू एडीजी पुलिस हाऊसिंग, डॉ. बीएल मीणा ए़डीजी ट्रैफिक, लता मनोज कुमार एडीजी सिविल राइट्स/एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड कम्युनिटी पुलिसिंग, प्रफुल्ल कुमार आईजी इंटेलिजेंस, एचजी राघवेंद्र सुहासा आईजी जयपुर रेंज, राहुल प्रकाश स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन्स) पुलिस कमिश्नरेट जयपुर, डॉ. रवि आईजी आयोजना आधुनिकीकरण और कल्याण, सत्येंद्र कुमार आईजी एसीबी, डॉ. रामेश्वर सिंह डीआईजी (एसीबी-प्रथम जयपुर), डॉ. राजीव पचार एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जयपुर, प्रहलाद सिंह डीआईजी क्राइम ब्रांच, अरशद अली डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर, ज्ञान चंद्र यादव एसपी-II एटीएस, अमित जैन प्रिंसिपल राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर, विशाल जांगिड़ एएसपी सर्कल श्रीगंगानगर और अनुष्ठा कालिया को एएसपी बीकानेर सदर लगाया गया है.

इसके अलावा इन अधिकारियों को दिया गया अतिरिक्त चार्ज
पांच पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जिसमें संजय कुमार अग्रवाल को डीजी पुलिस हाउसिंग, बीजू जॉर्ज जोसफ को एडीजी पुनर्गठन एवं नियम, विजय कुमार सिंह को एडीजी साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं, अजय पाल लांबा को आईजी रेल्वेज और अजय सिंह को डीआईजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई है.

