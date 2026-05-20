/राजस्थान में IPS अफसरों से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, कोटा रेंज से क्राइम ब्रांच तक, रात 1 बजे बदले गए कई बड़े पुलिस अधिकारी

Rajasthan IPS Transfer: राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर तबादलों की कार्रवाई की गई है. कार्मिक विभाग ने बुधवार देर रात 1 बजे अचानक 17 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी कर दी.

जयपुर. राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर तबादलों का सिलसिला जारी है. कार्मिक विभाग ने बुधवार देर रात 1 बजे अचानक 17 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी. इस सूची में 1 एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 एसपी शामिल हैं. रात के वक्त अचानक जारी हुई इस सूची को लेकर पुलिस महकमे में चर्चा का माहौल है.

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सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में एडीजी लता मनोज कुमार को कम्युनिटी पुलिसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर वापस लौटी केबी वंदना को आईजी क्राइम ब्रांच लगाया गया है. वहीं आईजी परम ज्योति को क्राइम ब्रांच से हटाकर आईजी आरएसी में तैनात किया गया है.

आईजी कालूराम रावत को आईजी टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई है. हरेंद्र महावर को आईजी कोटा रेंज का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है. श्वेता धनखड़ को डीआईजी आरएसी और भुवन भूषण यादव को डीआईजी एसओजी लगाया गया है. भुवन भूषण यादव पहले एसीबी में तैनात थे.

एसपी स्तर पर भी बड़े फेरबदल किए गए हैं. मनीष त्रिपाठी को एसपी एटीएस, धर्मेंद्र सिंह को एसपी चित्तौड़गढ़, ज्ञानचंद यादव को एसपी डीडवाना-कुचामन, गोवर्धन सौंकरिया को एसपी एसीबी, राजेश मीणा को एसपी भरतपुर, के.पी.यूष दीक्षित को एसपी दौसा, सागर राणा को एसपी भीलवाड़ा और रोशन मीणा को एसपी टोंक की जिम्मेदारी दी गई है.

रिचा तोमर को कमांडेंट आरएसी बनाया गया है, जबकि आशिमा बासवानी को एएसपी भरतपुर लगाया गया है. एडीजी हवा सिंह घुमरिया को मुख्यालय के साथ-साथ सिविल राइट्स का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

भरतपुर के एसपी दिगंत आनंद को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया गया है. एसओजी में तैनात डीआईजी परिस देशमुख को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चुना गया है और उन्हें जल्द रिलीव किया जाएगा. नागौर जिले के एसपी पद को फिलहाल रिक्त रखा गया है, जिससे जल्द ही आईपीएस अधिकारियों की एक और तबादला सूची आने की संभावना जताई जा रही है. इस बार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा जिलों के एसपी बदले गए हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह तबादला प्रशासनिक जरूरतों, बेहतर कार्य प्रबंधन और कुछ अधिकारियों के लंबे समय से एक ही पद पर बने रहने को ध्यान में रखकर किया गया है. खासकर कोटा रेंज और एसओजी जैसे संवेदनशील पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती को अहम माना जा रहा है. आईपीएस अधिकारियों के इन बड़े तबादलों से राजस्थान पुलिस के विभिन्न इकाइयों में नई ऊर्जा और नई कार्यशैली की उम्मीद की जा रही है. आमजन और पुलिस कर्मचारियों दोनों की नजर अब इन नए अधिकारियों के प्रदर्शन पर होगी.

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