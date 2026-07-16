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आज जयपुर से उदयपुर तक गूंजेगा 'जय जगन्नाथ', हाइड्रोलिक रथ से लेकर 196 साल पुराने इंद्र विमान तक खास तैयारियां

Jaipur News: राजस्थान में भगवान जगन्नाथ की रथयात्राओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. जयपुर में 16 जुलाई को तीन भव्य रथयात्राएं निकलेंगी, उदयपुर में 95 किलो के चांदी के रथ पर नगर भ्रमण होगा, जबकि अलवर में 22 जुलाई को 196 साल पुराने इंद्र विमान पर भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा निकलेगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 09:42 AM|Updated: Jul 16, 2026, 09:42 AM
आज जयपुर से उदयपुर तक गूंजेगा 'जय जगन्नाथ', हाइड्रोलिक रथ से लेकर 196 साल पुराने इंद्र विमान तक खास तैयारियां
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान में भगवान जगन्नाथ की रथयात्राओं को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. इस बार राज्य के जयपुर, उदयपुर और अलवर में बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे. विशेष रूप से जयपुर में 16 जुलाई को तीन अलग-अलग रथयात्राएं निकाली जाएंगी, जबकि उदयपुर में चांदी के रथ पर भगवान नगर भ्रमण करेंगे. वहीं अलवर में 22 जुलाई को 196 साल पुराने इंद्र विमान पर भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा निकलेगी.

राजधानी जयपुर में 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की तीन प्रमुख रथयात्राएं आयोजित होंगी. इनमें पहली लगभग 250 वर्ष पुरानी गोविंददेवजी मंदिर की पारंपरिक रथयात्रा है. दूसरी रथयात्रा श्री जगन्नाथ सेवक समिति द्वारा पुरी की परंपरा के अनुरूप निकाली जाएगी. वहीं तीसरी शोभायात्रा गुप्त वृंदावन धाम की ओर से आधुनिक हाइड्रोलिक रथ पर आयोजित होगी.

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गोविंददेवजी मंदिर की 250 साल पुरानी परंपरा

गोविंददेवजी मंदिर में रथयात्रा महोत्सव की शुरुआत 16 जुलाई की सुबह 6 बजे होगी. भगवान को तीन से चार फीट ऊंचे करीब 250 साल पुराने चांदी के रथ में विराजमान कर मंदिर परिसर की चार परिक्रमा कराई जाएगी. इसके बाद मंदिर की टीम भरतपुर जिले के कामां के लिए रवाना होगी, जहां शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथयात्रा निकाली जाएगी. कामां में काष्ठ से निर्मित भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा रथ पर विराजमान रहेगी.

श्री जगन्नाथ सेवक समिति निकालेगी भव्य रथयात्रा

उसी दिन शाम 5 बजे श्री जगन्नाथ सेवक समिति की ओर से गोविंददेवजी मंदिर से भव्य रथयात्रा निकलेगी. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा दिव्य रथ पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे. समिति ने इस वर्ष आयोजन के लिए लगभग 30 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है.

समिति के अनुसार रथयात्रा महोत्सव की शुरुआत 29 जून को स्नान पूर्णिमा से हो चुकी है और धार्मिक कार्यक्रम 27 जुलाई तक जारी रहेंगे. जयपुर में भगवान जगन्नाथ से जुड़े अधिकांश आयोजन पुरी की परंपराओं के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं.

गोवर्धन मठ की परंपरा पर होगी कथा

नौ दिवसीय महोत्सव के दौरान गोवर्धन मठ, पुरी की शंकराचार्य परंपरा से जुड़े संत शिवमणि त्रिपाठी महाराज श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ की महिमा, रथयात्रा के आध्यात्मिक महत्व और सनातन संस्कृति पर आधारित कथा का श्रवण कराएंगे.

आधुनिक हाइड्रोलिक रथ भी रहेगा आकर्षण

जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम की ओर से भी 16 जुलाई की शाम 5:30 बजे विशेष रथयात्रा निकाली जाएगी. इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रिमोट आधारित हाइड्रोलिक रथ पर विराजमान किया जाएगा. रथ को पुरी की परंपरा के अनुसार लाल और पीले रंग के वस्त्रों से सजाया गया है. इसकी खासियत यह है कि बिजली के तारों से सुरक्षित गुजरने के लिए आवश्यकता अनुसार इसकी ऊंचाई कम या अधिक की जा सकेगी.

उदयपुर में 95 किलो के चांदी के रथ पर नगर भ्रमण

उदयपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथयात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे शुरू होगी. इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ स्वामी माता लक्ष्मी और दानीराय जी के साथ 95 किलो वजनी चांदी के रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे.

रथयात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के घरों की छतों पर भगवान के स्वागत के लिए 11 हजार ध्वजा-पताकाएं लगाई जाएंगी. यात्रा में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां भी सजाई जाएंगी.

इसके अलावा पांच अलग-अलग बैंड, भजन मंडलियां, ऊंट-घोड़े और शाही लवाजमा शोभायात्रा की भव्यता बढ़ाएंगे. बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगलगीत गाते हुए शामिल होंगी, जबकि श्रद्धालु भक्ति संगीत और जयघोष के बीच नृत्य करते हुए यात्रा का हिस्सा बनेंगे.

अलवर में 22 जुलाई को निकलेगी ऐतिहासिक रथयात्रा

अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा 22 जुलाई को सुभाष चौक स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी. मंदिर के महंत पंडित पुष्पेंद्र शर्मा के अनुसार इस यात्रा में श्रद्धालु भगवान के बाराती बनकर शामिल होंगे.

रथयात्रा में हरियाणा का प्रसिद्ध बमरसिया नृत्य, पांच शंखवादक, 16 सदस्यीय घड़ियाल पार्टी, करतब दिखाने वाले पट्टेबाज, ऊंट-घोड़े, बैंड, पुलिस बैंड, ताशा पार्टी, शहनाई वादन, प्याऊ और आकर्षक धार्मिक झांकियां शामिल रहेंगी. भगवान जगन्नाथ 196 साल पुराने इंद्र विमान पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे.

दुबई से आई विशेष पोशाक पहनेंगे भगवान

महंत पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि दुबई में रहने वाले एक श्रद्धालु हर वर्ष भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष कपड़ा भेजते हैं. इस बार भी दुबई से कपड़ा भेजा गया है, जिससे जयपुर में भगवान की पोशाक तैयार की जा रही है. इसके साथ ही भगवान के श्रृंगार के लिए विदेशों से विशेष इत्र भी भेजे गए हैं.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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