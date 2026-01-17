Zee Rajasthan
अगर आप भी फ्लाइट्स से कही जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ लें

Jaipur News: अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, या फिर आगामी दिनों में एयर टिकट बुक करने जा रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ लें. इन फ्लाइट्स में टिकट बुक करने से बचा जाए तो यात्री असुविधा से बच सकते हैं.
 

Published: Jan 17, 2026, 03:55 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 03:55 PM IST

अगर आप भी फ्लाइट्स से कही जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ लें

Jaipur News: सर्दियों के इस मौसम में जब एक तरफ कोहरे और तेज सर्दी का पता नहीं चलता. इसी तरह की स्थिति हवाई यातायात में देखने को मिल रही है. जयपुर एयरपोर्ट से संचालित कुछ फ्लाइट्स इन दिनों कभी भी रद्द और लेट हो जाती हैं. अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, या फिर आगामी दिनों में एयर टिकट बुक करने जा रहे हैं, तो जरा रुक जाईए. इन दिनों जयपुर से संचालित कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं, जो अक्सर या तो रद्द रहती हैं या फिर लेट रहती हैं.

ऐसे में यदि इन फ्लाइट्स में टिकट बुक करने से बचा जाए तो यात्री असुविधा से बच सकते हैं. आपको बता दें कि अलसुबह और देर रात की कुछ शहरों की फ्लाइट्स कोहरे के चलते प्रभावित हो रही हैं. इन दिनों उदयपुर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए संचालित होने वाली अलसुबह की फ्लाइट्स लगभग रोज रद्द हो रही हैं.

हालांकि उदयपुर की शाम की फ्लाइट निर्धारित शेड्यूल से संचालित हो रही है. इसके अलावा कुल्लू की फ्लाइट भी कभी भी रद्द हो जाती है. बेंगलूरु जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट भी अनियमित संचालित हो रही है. यह फ्लाइट एयरलाइन द्वारा बीच-बीच में बंद कर दी जाती है.

ये फ्लाइट जो कभी भी हो जाती हैं रद्द
इंडिगो की सुबह 5:50 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-7742
इंडिगो की सुबह 6:55 बजे उदयपुर जाने वाली फ्लाइट 6E-7465
अलायंस एयर की सुबह 7:50 बजे कुल्लू जाने वाली फ्लाइट 9I-805
इंडिगो की सुबह 7:55 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट 6E-6503
इंडिगो की सुबह 9:45 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-7718
इंडिगो की शाम 8:45 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइइट 6E-7414 अनियमित
पिछले 5 दिन में 3 बार रद्द हुई यह फ्लाइट

22 घंटे देरी से संचालित हुई थी दुबई की फ्लाइट
रद्द के अलावा अक्सर लेट होने वाली फ्लाइट्स की फेहरिस्त लंबी है. जयपुर एयरपोर्ट से करीब एक दर्जन फ्लाइट रोजाना लेट होती हैं. इनमें सबसे ज्यादा असर मुम्बई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, इंदौर, शारजाह, दुबई, दिल्ली की फ्लाइट्स पर देखने को मिल रहा है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स में स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट लगभग रोज ही लेट रहती है. यह फ्लाइट पिछले दिनों एक बार तो 22 घंटे देरी से दुबई के लिए रवाना हुई थी.

इन फ्लाइट का पता नहीं, कितना लेट रहेंगी ?
स्पाइसजेट की रात 12:50 बजे मुम्बई की फ्लाइट SG-251 रहती 1 से 4 घंटे लेट
एयर अरबिया की सुबह 4:10 बजे शारजाह की फ्लाइट G9-436 रहती 1 से 2 घंटे लेट
इंडिगो इंदौर की सुबह 6:25 बजे की फ्लाइट 6E-7744 पिछले दिनों रही लेट
जनवरी के पहले सप्ताह में 1 से 5 घंटे तक लेट हुई इंदौर की फ्लाइट
इंडिगो गुवाहाटी की सुबह 6:40 बजे की फ्लाइट 6E-748 पिछले दिनों रही लेट
जनवरी के पहले सप्ताह में 1 से 2 घंटे तक लेट हुई गुवाहाटी की फ्लाइट
इंडिगो देहरादून की सुबह 8:25 बजे की फ्लाइट 6E-7274 पिछले दिनों रही लेट
सुबह 9:40 बजे स्पाइसजेट दुबई की फ्लाइट SG-57 रही 2 से 22 घंटे तक लेट
एयर इंडिया एक्सप्रेस की दोपहर 2:05 बजे गुवाहाटी की फ्लाइट IX-2986 अनियमित
पिछले 15 दिन में 2 से 3 बार 2 से 3 घंटे तक लेट हुई गुवाहाटी की फ्लाइट
शाम 6:15 बजे स्पाइसजेट मुम्बई की फ्लाइट SG-651 पिछले 15 दिन में 5 दिन हुई लेट

1 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लेट हुई फ्लाइट
शाम 6:40 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस मुम्बई की फ्लाइट IX-1218 रहती 1 से 3 घंटे लेट
इंडिगो की शाम 7:05 बजे मुम्बई की फ्लाइट 6E-5324 रहती 1 से 3 घंटे तक लेट
इंडिगो की रात 11:55 बजे मुम्बई की फ्लाइट 6E-5166 रहती 1 से 3 घंटे तक लेट

